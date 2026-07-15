Jugó en México y Brasil y ahora reforzará la ofensiva de Sport Huancayo: "Vengo a aportar"

Sport Huancayo busca mejorar su delicada situación en la Liga 1 (puesto 16 de 18) y a pocos días del inicio del Clausura, el Rojo Matador ha confirmado el fichaje de un experimentado delantero, que ha paseado su fútbol en ligas competitivas como Brasil y México. En esta nota te contamos de quién se trata la nueva incorporación de los huancaínos.

¿Quién es el nuevo fichaje de Sport Huancayo?

A través de sus redes sociales, Sport Huancayo anunció la contratación de Daniel Porozo, delantero ecuatoriano de 28 años que cuenta con gran experiencia en el fútbol de su país y en ligas extranjeras. El artillero buscará aportar goles al club para alejarlo de la zona de descenso.

Daniel Porozo es nuevo jugador de Sport Huancayo.

Clubes de Daniel Porozo a lo largo de su carrera

Universidad Católica de Ecuador (2013-2014)

Deportivo Quito (2015)

Celaya FC de México (2015-2016)

Lobos BUAP de México (2016-2017)

Cúcuta Deportivo de Colombia (2017)

Clan Juvenil de Ecuador (2017)

Deportivo Cuenca de Ecuador (2018)

Gualaceo SC de Ecuador (2018)

Olmedo de Ecuador (2020)

Juventud FC de Ecuador (2021)

Aampetra de Ecuador (2021-2022)

ABC FC de Brasil (2022)

Libertad FC de Ecuador (2023)

Macará de Ecuador (2024)

Independiente Petrolero de Bolivia (2024)

Aucas de Ecuador (2025)

Leones de Ecuador (2025)

Real Oruro de Bolivia (2026)

En sus primeras declaraciones como flamante fichaje del club, expresó el cálido recibimiento que ha tenido desde su llegada a la Ciudad Incontrastable: "Me recibieron bien gracias a dios y estamos ahora a la disposición del cuerpo técnico. Vengo a aportar mi granito de arena y espero hacer las cosas de la mejor manera", declaró para las redes sociales del club.

¿Cuándo juega Sport Huancayo?

Cabe precisar que los dirigidos por el profesor Richard Pellejero debutarán en el Torneo Clausura 2026 este domingo 19 de julio, cuando visiten a Alianza Lima en el estadio de Matute a las 7.00 p. m. (hora peruana).