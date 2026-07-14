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Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora y canal para ver la Liga 1

Universitario visitará a ADT en lo que marcará el inicio del Torneo Clausura para ambos equipos, que buscarán empezar el certamen sumando sus primeros tres puntos.

Antonio Vidal
Programación para el Universitario vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición Líbero/IG
Programación para el Universitario vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición Líbero/IG
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Vuelve la Liga 1 con emocionantes encuentros en la primera fecha del Torneo Clausura. Para esta jornada, Universitario de Deportes debutará ante ADT de Tarma, donde los dirigidos por Héctor Cúper buscarán poner en práctica lo trabajado en la pretemporada junto con los nuevos refuerzos. Este encuentro será una carta de presentación para las aspiraciones del elenco estudiantil en esta segunda parte del año.

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¿Cuándo juega Universitario - ADT por el Torneo Clausura?

Este partido está programado para llevarse a cabo este sábado 18 en el Estadio Unión Tarma, que cuenta con una capacidad para 9.000 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario - ADT por el Torneo Clausura?

Para seguir el Universitario contra ADT por la jornada 1 del Clausura, podrás hacerlo desde las 1.15 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del Perú, no te preocupes: Líbero te trae los horarios para otros países.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 1.15 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 2.15 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 3.15 p. m.
  • México: 12.15 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 2.15 p. m.
  • España: 8.15 p. m.

¿Cómo ver Universitario - ADT por el Torneo Clausura?

Este partido lo podrás seguir por la señal de L1 Max, que llevará la cobertura completa para todo el país. Además, tienes la opción de verlo por L1 Play.

Pronósticos para el Universitario - ADT por el Torneo Clausura

Así pagan las principales casas de apuestas para el duelo entre ADT y Universitario, con el elenco crema como favorito.

Casa de apuestaGana ADTEmpateGana Universitario
Betsson3.003.152.38
Betano3.303.252.25
bet3653.003.202.35
1xBet3.073.052.38
Caliente.pe2.953.252.36
Stake.latam3.103.102.40
DoradoBet3.143.102.45
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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