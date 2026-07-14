Gianluca Lapadula y Edison Flores: la dupla ofensiva que ilusiona a Universitario

Universitario empieza a preparar su debut en el Torneo Clausura con una nueva fórmula ofensiva. Gianluca Lapadula y Edison Flores vienen trabajando juntos con la mira puesta en el duelo ante ADT, donde la ‘U’ buscará iniciar con triunfo esta nueva etapa.

'Lapagol' sabe que el tiempo de adaptación será clave para encontrar su mejor versión con la camiseta crema. El delantero viene intensificando los trabajos físicos y tácticos para entenderse con sus compañeros y llegar con ritmo al estreno oficial.

El atacante ítalo-peruano espera que sus primeros minutos en Universitario estén acompañados de goles. Su experiencia internacional y capacidad ofensiva son dos de las principales cartas del equipo para afrontar el Clausura y pelear por el tetracampeonato.

A su lado aparece Edison Flores, quien busca recuperar su mejor nivel después de una etapa irregular. 'Orejas' será importante en el ataque por su movilidad, recorrido y capacidad para asociarse con Lapadula dentro del área rival.

La dupla Lapadula-Flores apunta a convertirse en una de las principales armas ofensivas de Universitario. El comando técnico confía en que ambos puedan complementarse y darle mayor poder de ataque al equipo crema en el tramo decisivo de la temporada.