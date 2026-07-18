Universitario cayó goleado 3-0 ante histórico rival y preocupa a sus hinchas en pleno torneo

Universitario de Deportes mantuvo sus prácticas para poder revertir su situación en la temporada. Sin embargo, pese a los intensos trabajos, no lograron responder a la exigencia de su hinchada y terminaron cayendo por 3-0 en la última fecha. Con este resultado, quedan relegados en la tabla y preocupan de cara al futuro del torneo nacional.

Universitario cayó goleado 3-0 ante histórico rival y preocupa a sus hinchas

El plantel de Universitario sabe que no puede dormirse en sus laureles en busca de conseguir todos los títulos posibles, aunque cayeron recientemente. Sin embargo, en esta ocasión no se trata del primer equipo comandado por Héctor Cúper, sino de su reserva que compite en el Grupo B de la Liga 3.

En la última fecha se enfrentaron a la escuadra de Sporting Cristal, donde tenían una oportunidad de oro para acercarse a los primeros lugares. No obstante, terminaron goleados por 3-0, jugando de local en Campo Mar.

Universitario cayó 3-0 ante Sporting Cristal en la Liga 3

La gran figura del encuentro fue el delantero Mateo Rodríguez, autor de un doblete que sentenció a los cremas. El atacante inició la goleada a los 16 minutos luego de anotar desde los 11 pasos. Dos minutos después, apareció en el área para conectar un pase certero y ampliar la ventaja.

Pero la pesadilla no acabaría para la 'U', ya que a los 25 minutos, los rimenses sentenciaron las aspiraciones de Universitario de acercarse al empate. Esta vez fue Josemaría Mellán quien convirtió el 3-0 definitivo. En la segunda mitad, los merengues intentaron reaccionar, pero sus intentos fueron en vano y el marcador no se volvería a mover.

Este triunfo le permitió a Sporting Cristal posicionarse en el segundo lugar. Por su parte, la escuadra crema, dirigida por Piero Alva, quedó en el sexto lugar, fuera de los puestos de clasificación, aunque a dos puntos del cuarto lugar.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3