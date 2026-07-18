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Referente de Universitario respondió tajantemente sobre presunta salida del club: "Para rato"

Tiene años luciendo la camiseta de Universitario de Deportes y suena como posible salida del equipo. Ahora aclaró su futuro con la escuadra crema.

Diego Medina
Futbolista de Universitario de Deportes anuncia su futuro en el club.
Futbolista de Universitario de Deportes anuncia su futuro en el club. | Foto: Composición LÍBERO.
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Universitario de Deportes se ha caracterizado por destacar en cada una de sus disciplinas deportivas y ahora es noticia por obtener el título del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. La escuadra merengue superó 3-1 en la última final ante Sporting Cristal y se consagró por todo lo alto.

Universitario vs ADT EN VIVO por el Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: Universitario vs ADT EN VIVO HOY por el Torneo Clausura 2026: horario y dónde ver

Referente de Universitario se refirió a presunta salida

En medio de esta celebración por el título del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, una de las que brindaron declaraciones a la prensa fue Fabiola Herrera, una de las referentes del plantel de las leonas que se consagró en el Monumental. Si bien habló de lo que fue el rendimiento del equipo, no dudó en dar una tajante respuesta sobre su continuidad.

Como se sabe, Herrera es una futbolista que se desempeña como defensa central y tiene 39 años. Ya anunció su retiro de la selección peruana y se comentó en redes sociales que su estadía en Universitario estaba por culminar. Sin embargo, ahora dio firmes declaraciones para dejar en claro que tiene fuerzas para seguir defendiendo el escudo crema.

"Un buen partido a Cristal porque hizo un partidazo la verdad. Cada una de nosotras somos importantes. Yo la verdad muy contenta y orgullosa. Esto es un paso importante, ganarlo en casa. ¿Hay Fabi para rato? Hay Fabi para rato siempre", declaró Fabiola Herrera.

(VIDEO: Colectivo World)

Universitario campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Universitario de Deportes venció 3-1 a Sporting Cristal por la final de la Liga Femenina 2026 - Torneo Apertura. Los goles de las leonas fueron obra de Sofía Oxandabarat y un doblete de Pierina Núñez. El descuento de las celestes lo hizo Tamara Alves en el Estadio Monumental de Ate.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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