Referente de Universitario respondió tajantemente sobre presunta salida del club: "Para rato"

Universitario de Deportes se ha caracterizado por destacar en cada una de sus disciplinas deportivas y ahora es noticia por obtener el título del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. La escuadra merengue superó 3-1 en la última final ante Sporting Cristal y se consagró por todo lo alto.

Referente de Universitario se refirió a presunta salida

En medio de esta celebración por el título del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, una de las que brindaron declaraciones a la prensa fue Fabiola Herrera, una de las referentes del plantel de las leonas que se consagró en el Monumental. Si bien habló de lo que fue el rendimiento del equipo, no dudó en dar una tajante respuesta sobre su continuidad.

Como se sabe, Herrera es una futbolista que se desempeña como defensa central y tiene 39 años. Ya anunció su retiro de la selección peruana y se comentó en redes sociales que su estadía en Universitario estaba por culminar. Sin embargo, ahora dio firmes declaraciones para dejar en claro que tiene fuerzas para seguir defendiendo el escudo crema.

"Un buen partido a Cristal porque hizo un partidazo la verdad. Cada una de nosotras somos importantes. Yo la verdad muy contenta y orgullosa. Esto es un paso importante, ganarlo en casa. ¿Hay Fabi para rato? Hay Fabi para rato siempre", declaró Fabiola Herrera.

(VIDEO: Colectivo World)

Universitario campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Universitario de Deportes venció 3-1 a Sporting Cristal por la final de la Liga Femenina 2026 - Torneo Apertura. Los goles de las leonas fueron obra de Sofía Oxandabarat y un doblete de Pierina Núñez. El descuento de las celestes lo hizo Tamara Alves en el Estadio Monumental de Ate.