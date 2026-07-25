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Campeón de Champions sorprendió con mensaje para ex Alianza Lima: "Un día..."

¡Sorprendió a los hinchas! Reconoció que un club campeón de diversos títulos internacionales, incluida la Champions, destacó a una exestrella de Alianza Lima.

Antonio Vidal
Campeón de Champions sorprendió con mensaje para ex Alianza Lima. Foto: composición Líbero/ Alianza Lima
Campeón de Champions sorprendió con mensaje para ex Alianza Lima. Foto: composición Líbero/ Alianza Lima
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A lo largo de la historia, hay varios jugadores que han hecho historia en equipos europeos, tanto de la Premier League, Serie A y Bundesliga, entre otros. La selección peruana contó con una generación donde muchos de deportistas pudieron militar en grandes equipos de estas ligas mencionadas, donde siguen siendo reconocidos por el legado que dejaron, no muchos han podido realizar esta hazaña.

Ex Alianza Lima sorprende con elogios a Gianluca Lapadula tras gol con Universitario. Foto: composición Líbero/Liga 1

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Uno de ellos es Claudio Pizarro, uno de los peruanos más influyentes en el ámbito internacional, que fue reconocido por el Chelsea de Inglaterra, pues un día como hoy llegó a los Blues y esto fue recordado por el equipo mediante una publicación vía redes sociales.

“¡Un día como hoy, hace 19 años, Claudio Pizarro llegaba al Chelsea!”, escribió el Chelsea vía redes sociales que emocionó a los hinchas, que mandaron sus mensajes positivos.

Chelsea recordó la llega de Claudio Pizarro

Chelsea recordó la llega de Claudio Pizarro

Como se recuerda, Pizarro llegó al equipo londinense, donde llegó como agente libre tras su paso por Bayern Múnich a pedido de José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid.

Pizarro llegó al Chelsea tras pedido de José Mourinho. Foto: Atepicks

Pizarro llegó al Chelsea tras pedido de José Mourinho. Foto: Atepicks

Trayectoria de Claudio Pizarro

A lo largo de su trayectoria, Pizarro realizó la mayor parte de su carrera en Europa. Sin embargo, acá en el Perú se le recuerda por su paso por Alianza Lima.

  • AD Cantolao (1996)
  • CD Pesquero (1998)
  • Alianza Lima (1998)
  • Werder Bremen (1999)
  • Bayern Múnich (2001)
  • Chelsea (2007)
  • Werder Bremen (2008, préstamo)
  • Chelsea (2009, fin de préstamo)
  • Werder Bremen (2009)
  • Bayern Múnich (2012)
  • Werder Bremen (2015)
  • Sin equipo (2017)
  • Colonia (2017)
  • Werder Bremen (2018)
  • Retiro (2020)
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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