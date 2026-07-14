Alineaciones Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026: el formidable once con Messi y Bellingham
Argentina e Inglaterra se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026 y generarán una gran expectativa a nivel internacional por ver quién gana el encuentro.
Alineaciones Argentina vs Inglaterra | Ambas naciones protagonizarán uno de los partidos más esperados de las semifinales del Mundial 2026. El duelo entre la 'Albiceleste' y los 'Three Lions' despierta una enorme expectativa por la histórica rivalidad entre ambas selecciones y por el boleto a la gran final de la Copa del Mundo.
Además, será la primera vez que Lionel Messi se enfrente a Inglaterra en un Mundial. Por ello, en esta nota conoce las posibles alineaciones de Argentina e Inglaterra, el once que prepararían Lionel Scaloni y Thomas Tuchel, así como todos los detalles de este decisivo encuentro.
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Alineaciones Argentina vs Inglaterra
Argentina: Para este encuentro, la Albiceleste saldrá con un 4-1-3-2 cerrado. En el centro del campo estarán Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, quienes se encargarán de enviar los balones hacia la delantera, donde estarán Julián Álvarez y Lionel Messi.
- Martínez, Tagliafico, Martínez, Romero, Molina, Paredes, Fernández, Mac Allister, De Paul, Álvarez, Messi
Así formaría Argentina
Inglaterra: Por su parte, los ingleses saldrán al terreno de juego con un 4-1-3-2 abierto. Los balones pasarán por las bandas, donde estarán Gordon y Saka, y entre ellos se ubicará Jude Bellingham, uno de los jugadores más determinantes en los últimos partidos. Los tres buscarán acoplarse con Harry Kane.
- Pickford, O'Reilly, Guéhi, Konsa, James, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane
Así formaría Inglaterra
¿Cuándo juega Argentina contra Inglaterra?
El duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se disputará el miércoles 15 de julio en el Estadio Dallas. Ambas selecciones han superado exigentes desafíos a lo largo del torneo, por lo que se espera un encuentro vibrante y de alto nivel que captará la atención de millones de aficionados en todo el mundo.
¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra?
El compromiso entre Argentina e Inglaterra comenzará a las 2.00 p. m. (hora de Perú) y a las 4.00 p. m. en Buenos Aires. A continuación, te compartimos los horarios del partido en distintos países para que no te pierdas ningún detalle.
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