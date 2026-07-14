Alineaciones Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026: el formidable once con Messi y Bellingham

Alineaciones Argentina vs Inglaterra | Ambas naciones protagonizarán uno de los partidos más esperados de las semifinales del Mundial 2026. El duelo entre la 'Albiceleste' y los 'Three Lions' despierta una enorme expectativa por la histórica rivalidad entre ambas selecciones y por el boleto a la gran final de la Copa del Mundo.

Además, será la primera vez que Lionel Messi se enfrente a Inglaterra en un Mundial. Por ello, en esta nota conoce las posibles alineaciones de Argentina e Inglaterra, el once que prepararían Lionel Scaloni y Thomas Tuchel, así como todos los detalles de este decisivo encuentro.

Alineaciones Argentina vs Inglaterra

Argentina: Para este encuentro, la Albiceleste saldrá con un 4-1-3-2 cerrado. En el centro del campo estarán Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, quienes se encargarán de enviar los balones hacia la delantera, donde estarán Julián Álvarez y Lionel Messi.

Martínez, Tagliafico, Martínez, Romero, Molina, Paredes, Fernández, Mac Allister, De Paul, Álvarez, Messi

Así formaría Argentina

Inglaterra: Por su parte, los ingleses saldrán al terreno de juego con un 4-1-3-2 abierto. Los balones pasarán por las bandas, donde estarán Gordon y Saka, y entre ellos se ubicará Jude Bellingham, uno de los jugadores más determinantes en los últimos partidos. Los tres buscarán acoplarse con Harry Kane.

Pickford, O'Reilly, Guéhi, Konsa, James, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane

Así formaría Inglaterra

¿Cuándo juega Argentina contra Inglaterra?

El duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se disputará el miércoles 15 de julio en el Estadio Dallas. Ambas selecciones han superado exigentes desafíos a lo largo del torneo, por lo que se espera un encuentro vibrante y de alto nivel que captará la atención de millones de aficionados en todo el mundo.

¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra?

El compromiso entre Argentina e Inglaterra comenzará a las 2.00 p. m. (hora de Perú) y a las 4.00 p. m. en Buenos Aires. A continuación, te compartimos los horarios del partido en distintos países para que no te pierdas ningún detalle.

