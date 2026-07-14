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¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra por semifinal del Mundial 2026 y dónde ver partido?

Conoce el día, hora y canal de TV para ver el partido de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

Diego Medina
Argentina e Inglaterra juegan por el pase a la gran final del Mundial 2026.
Argentina e Inglaterra juegan por el pase a la gran final del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Partidazo con mucha historia a la vista entre las selecciones de Argentina e Inglaterra. Ambas escuadras darán todo de sí en busca de su clasificación a la gran final del Mundial 2026, por lo que millones de hinchas no querrán perderse ningún minuto. Conoce el día, hora y canal de TV para disfrute de los aficionados.

Conoce cuándo se jugará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026? Horarios y canales

¿Cuándo juega Argentina vs Inglaterra?

El partido entre Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 se llevará a cabo el miércoles 15 de julio en el Estadio Dallas. Ambos equipos han batallado arduamente a lo largo del torneo, por lo que será un vibrante encuentro que paralizará a todo el planeta.

¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra por semifinal del Mundial 2026?

Este choque entre argentinos e ingleses inicia a partir de las 2.00 p. m. de Perú (4.00 p. m. en Buenos Aires). De igual manera, te detallamos los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 1.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra EN VIVO?

La transmisión del partido entre Argentina vs Inglaterra irá por la señal abierta de América TV (Canal 4). Asimismo, tienes la opción de verlo por servicios de paga como DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

Inglaterra vs Argentina

Inglaterra y Argentina jugarán por el cupo a la final del Mundial 2026.

Canales de transmisión para ver Argentina vs Inglaterra

  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
  • Chile: Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
  • Colombia: Caracol TV, RCN Television, Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Win+ Futbol, Win Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur, inter
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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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