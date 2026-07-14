¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra por semifinal del Mundial 2026 y dónde ver partido?

Partidazo con mucha historia a la vista entre las selecciones de Argentina e Inglaterra. Ambas escuadras darán todo de sí en busca de su clasificación a la gran final del Mundial 2026, por lo que millones de hinchas no querrán perderse ningún minuto. Conoce el día, hora y canal de TV para disfrute de los aficionados.

¿Cuándo juega Argentina vs Inglaterra?

El partido entre Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 se llevará a cabo el miércoles 15 de julio en el Estadio Dallas. Ambos equipos han batallado arduamente a lo largo del torneo, por lo que será un vibrante encuentro que paralizará a todo el planeta.

¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra por semifinal del Mundial 2026?

Este choque entre argentinos e ingleses inicia a partir de las 2.00 p. m. de Perú (4.00 p. m. en Buenos Aires). De igual manera, te detallamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra EN VIVO?

La transmisión del partido entre Argentina vs Inglaterra irá por la señal abierta de América TV (Canal 4). Asimismo, tienes la opción de verlo por servicios de paga como DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

Inglaterra y Argentina jugarán por el cupo a la final del Mundial 2026.

Canales de transmisión para ver Argentina vs Inglaterra