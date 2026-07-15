Prensa francesa arremete contra Olise tras la eliminación de Francia: "Lo pusimos en la mesa de Zidane..."

La sorpresiva eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 sigue generando reacciones a nivel mundial, sobre todo en la prensa francesa, que ha sido muy crítica con su salida de la Copa del Mundo. Era la favorita para ganar el certamen internacional. Los galos cayeron 2-0 el último martes ante España y se perderán la final del próximo domingo 19 de julio.

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Uno de los jugadores que viene siendo blanco de las críticas es Michael Olise, y es que la estrella del Bayern Múnich tuvo un rendimiento muy por debajo de las expectativas en el duelo de ayer ante la Furia Roja, sin mayor proyección en ataque y con poco desequilibrio para vencer a la casi impenetrable defensa española, que en lo que va del torneo solo ha recibido un gol.

Prensa francesa arremete contra Michael Olise

Uno de los más severos fue el periodista deportivo de RMC (Radio Monte-Carlo), Daniel Riolo, quien, tras el bajo desempeño de Olise con Les Bleus, expresó su profundo rechazo a las comparaciones que lo situaban a la par de leyendas como Zindedine Zidane y Michel Platini.

“¡Hicimos sentar a Olise en la mesa de Platini y Zidane y no está ni en su cocina!. Por primera vez en 20 años en este programa, me arrepiento terriblemente de haber soltado ciertos comentarios…“, manifestó.

Por su parte, el famoso diario deportivo L'Équipe también se sumó a los cuestionamientos contra Olise: “El centrocampista del Bayern de Múnich pasó completamente desapercibido y se vio superado por el bloque defensivo y la presión de la selección española en la semifinal”, escribió el diario.

Francia perdió por 2-0 ante España por las semifinales del Mundial 2026.

Partido por el tercer puesto

La selección de Francia jugará su último por el Mundial 2026 para definir el tercer puesto el sábado 18 de julio a las 4 de la tarde (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami, ante el perdedor de la llave entre Argentina e Inglaterra.