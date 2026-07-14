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Partidos del Mundial HOY, miércoles 15 de julio: programación, resultados y dónde ver

Revisa la programación completa de hoy, con horario y canal de transmisión, para los partidos del Mundial 2026 y otras competiciones importantes.

Francisco Esteves
Partidos del Mundial HOY, miércoles 15 de julio.
Partidos del Mundial HOY, miércoles 15 de julio. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa de partidos de este miércoles 15 de julio, con todos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún detalle. Habrá semifinales del Mundial 2026, acción en la Champions League de la UEFA y también en otras competiciones de Sudamérica. Te brindamos la información a continuación.

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Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Argentina vs. Inglaterra2.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+, DAZN y Disney+

Partidos de hoy por la Champions League

PartidoHorarioCanal
CSU Craiova vs ML Rogachev12.30 p. m.Digi Sport 1 Romania, Digi Online
Bissen vs KÍ1.15 p. m.Arena Sport 1 Slovakia
Sutjeska vs Kairat2.00 p. m.Kazakhstan TV, TVCG 2
Egnatia Rrogozhinë vs Petrocub2.00 p. m.RTSH 1, Moldova 1, RTSH Sport

Partidos de hoy por la Conference League

PartidoHorarioCanal
Malisheva vs Vllaznia Shkodër9.30 a. m.Canal Gol Brazil, SuperSport 2 Digitalb
Dečić vs Liepāja1.30 p. m.TVCG 3

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Real Potosí vs San Antonio Bulo Bulo5.00 p. m.Entel Gol
The Strongest vs Oriente Petrolero7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Libertad vs Técnico Universitario12.00 p. m.Zapping Sports
Universidad Católica vs LDU Quito5.00 p. m.Zapping Sports
Leones del Norte vs Deportivo Cuenca5.00 p. m.Zapping Sports
Barcelona vs Guayaquil City7.30 p. m.Zapping Sports
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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