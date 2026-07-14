Partidos del Mundial HOY, miércoles 15 de julio: programación, resultados y dónde ver
Revisa la programación completa de hoy, con horario y canal de transmisión, para los partidos del Mundial 2026 y otras competiciones importantes.
Revisa la programación completa de partidos de este miércoles 15 de julio, con todos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún detalle. Habrá semifinales del Mundial 2026, acción en la Champions League de la UEFA y también en otras competiciones de Sudamérica. Te brindamos la información a continuación.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Argentina vs. Inglaterra
|2.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+, DAZN y Disney+
Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|CSU Craiova vs ML Rogachev
|12.30 p. m.
|Digi Sport 1 Romania, Digi Online
|Bissen vs KÍ
|1.15 p. m.
|Arena Sport 1 Slovakia
|Sutjeska vs Kairat
|2.00 p. m.
|Kazakhstan TV, TVCG 2
|Egnatia Rrogozhinë vs Petrocub
|2.00 p. m.
|RTSH 1, Moldova 1, RTSH Sport
Partidos de hoy por la Conference League
|Partido
|Horario
|Canal
|Malisheva vs Vllaznia Shkodër
|9.30 a. m.
|Canal Gol Brazil, SuperSport 2 Digitalb
|Dečić vs Liepāja
|1.30 p. m.
|TVCG 3
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Potosí vs San Antonio Bulo Bulo
|5.00 p. m.
|Entel Gol
|The Strongest vs Oriente Petrolero
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Libertad vs Técnico Universitario
|12.00 p. m.
|Zapping Sports
|Universidad Católica vs LDU Quito
|5.00 p. m.
|Zapping Sports
|Leones del Norte vs Deportivo Cuenca
|5.00 p. m.
|Zapping Sports
|Barcelona vs Guayaquil City
|7.30 p. m.
|Zapping Sports
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