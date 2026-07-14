Kylian Mbappé desata la polémica con declaraciones tras perder ante España: "No fueron dignos"

Muchos se sorprendieron con la eliminación de Francia en el Mundial 2026 de Norteamérica, a manos de España en semifinales. El cuadro galo parecía llegar como favorito gracias al gran rendimiento de sus jugadores, pero estuvo totalmente desconocido en el campo. Ante ello, Kylian Mbappé, líder y goleador del equipo, no dudó en dejar un rotundo comentario que desató diversas reacciones.

Una vez terminado el partido en Estados Unidos vino la conferencia de prensa, donde el hombre del Real Madrid dio la cara y explicó qué les sucedió en este encuentro decisivo. “Cometimos demasiados errores técnicos. No estuvo a la altura del nivel de una semifinal del Mundial. No activamos el plan de juego. Cuando no haces lo que se supone que debes hacer en una semifinal del Mundial… no ganas”, comenzó señalando el popular ‘Kiki’.

De esta forma, Kylian Mbappé admitió que, junto a sus compañeros, jugaron de forma espantosa y no pudieron crear ocasiones para llevarse la victoria, lo que le costó a Francia la eliminación del Mundial 2026 de la FIFA. Recordemos que los galos habían ganado todos sus partidos en la competición hasta ese momento, y la selección era la máxima candidata a llevarse el título internacional.

“Desde el principio, estábamos presionando 3 contra 2… y ahí la caga... Contra España, hay que presionar hombre a hombre. Nuestros toques y movimientos no fueron dignos de una semifinal del Mundial”, agregó el delantero del Real Madrid, que hasta el momento lleva ocho anotaciones en el certamen y es el máximo goleador, junto a Lionel Messi.

Kylian Mbappé en el Mundial 2026.

Francia aún jugará el Mundial 2026

Pese al resultado adverso y a que no podrá ser campeona, Francia aún tiene un partido en la Copa del Mundo. Será este sábado 18 de julio a las 4.00 p. m. de Perú, ante el perdedor del Argentina vs. Inglaterra, por el tercer puesto de la competición.