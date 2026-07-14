¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra y qué canal transmite las semifinales del Mundial 2026?

Se juega la última semifinal del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, este miércoles 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El vencedor se enfrentará a España en la gran final del torneo, mientras que el perdedor chocará con Francia por el tercer puesto. En ese sentido, te contamos dónde y en qué canal ver el partido de fútbol, que promete muchas emociones dentro y fuera del campo.

La Albiceleste llega de eliminar a Suiza por 3-1, aunque se encuentra más cansada que su rival debido a que obtuvo el triunfo en tiempo extra, luego de 90 minutos muy complicados. Por su parte, los ingleses derrotaron a una de las sorpresas del torneo, como lo fue Noruega, con un resultado de 2-1 tras remontar con goles de Jude Bellingham.

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo contará con transmisión de DirecTV para toda Latinoamérica, mientras que en Perú también podrás verlo por América TV en señal abierta. Asimismo, podrás seguir el compromiso online vía DGO y América TVGO si cuentas con una suscripción a esas plataformas de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

¿En qué canal ver Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Te brindamos la lista de canales oficiales por país:

Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat y Movistar Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Argentina: Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Paraguay: GEN.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Argentina vs. Inglaterra: posibles alineaciones