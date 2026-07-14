¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra y qué canal transmite las semifinales del Mundial 2026?
Revisa dónde y en qué canal ver el partido Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 de la FIFA, este miércoles 15 de julio.
Se juega la última semifinal del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, este miércoles 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El vencedor se enfrentará a España en la gran final del torneo, mientras que el perdedor chocará con Francia por el tercer puesto. En ese sentido, te contamos dónde y en qué canal ver el partido de fútbol, que promete muchas emociones dentro y fuera del campo.
La Albiceleste llega de eliminar a Suiza por 3-1, aunque se encuentra más cansada que su rival debido a que obtuvo el triunfo en tiempo extra, luego de 90 minutos muy complicados. Por su parte, los ingleses derrotaron a una de las sorpresas del torneo, como lo fue Noruega, con un resultado de 2-1 tras remontar con goles de Jude Bellingham.
¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
El partido entre Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo contará con transmisión de DirecTV para toda Latinoamérica, mientras que en Perú también podrás verlo por América TV en señal abierta. Asimismo, podrás seguir el compromiso online vía DGO y América TVGO si cuentas con una suscripción a esas plataformas de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.
¿En qué canal ver Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Te brindamos la lista de canales oficiales por país:
- Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.
- España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat y Movistar Plus.
- Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.
- Argentina: Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil: Disney Plus y CazéTV.
- Paraguay: GEN.
- Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
- Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.
- Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Argentina vs. Inglaterra: posibles alineaciones
- Inglaterra: Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane.
- Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi y Julián Álvarez.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio
PRECIOS/ 38.50