Didier Deschamps reveló quién ganará el Mundial 2026: "No estoy ejerciendo presión"

Francia quedó eliminada a manos de España en el Mundial 2026, que se realiza en Norteamérica. Tras la sorpresiva caída de Kylian Mbappé y compañía, Didier Deschamps sorprendió en conferencia de prensa al revelar quién, para él, es el país que se llevará el título del torneo más prestigioso de la FIFA. Sus declaraciones impactaron a la hinchada.

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Muchos creían que la selección campeona de la Copa del Mundo iba a ser la gala, pero inesperadamente sucumbió ante los ibéricos por 2-0, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Luego del resultado en contra, el director técnico francés dio la cara y señaló a los españoles como los principales candidatos a conseguir su segunda estrella.

“España es el claro favorito, sin duda No estoy ejerciendo presión sobre ellos. Marcar mucho, solo un gol encajado… son los favoritos”, indicó Didier Deschamps, y resaltó que en todo el Mundial 2026 los dirigidos por Luis de la Fuente apenas recibieron un tanto en contra, que fue ante Bélgica en los cuartos de final. Su poderosa defensa es lo que convierte a los hispanos en el equipo más fuerte, según el entrenador de Francia.

España es candidata a llevarse el Mundial.

Vale precisar que el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo el sábado 14 de julio, será el último de Deschamps como director técnico de la selección francesa, ya que luego dejará su cargo tras 14 años al mando. En ese lapso salió campeón del Mundial Rusia 2018 y subcampeón de Qatar 2022, cuando perdió ante la Argentina de Lionel Messi.

¿Quién será el nuevo DT de Francia?

Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el nuevo entrenador de Francia será nada menos que Zinedine Zidane, ídolo en su país y figura histórica del Real Madrid. Como DT, su mayor éxito es haber salido tricampeón consecutivo de la UEFA Champions League con el mencionado equipo español, por lo que hay mucha ilusión con su llegada.