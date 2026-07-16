Inglaterra definió el futuro de Thomas Tuchel tras la derrota ante Argentina en la semifinal

Inglaterra padeció una remontada que se recordará a lo largo de su historia. Los ‘Three Lions’ se adelantaron 1-0 ante Argentina y la tenían contra las cuerdas. Sin embargo, la ‘Albiceleste’ salió adelante y remontó el marcador de forma agónica, con lo que clasificó a la final del Mundial 2026. Tras el partido, Thomas Tuchel fue el más señalado por la derrota y se confirmó cuál será su futuro.

Inglaterra definió el futuro de Thomas Tuchel tras la derrota ante Argentina

Tuchel fue cuestionado por haber cambiado drásticamente su planteamiento táctico y encerrarse en su área cuando aún quedaban varios minutos del segundo tiempo, acción que aprovechó Argentina para concretar su remontada.

Precisamente, tras esta debacle, el periodista Fabrizio Romano reveló que la FA ya tomó la decisión de mantener al técnico alemán en su cargo para las próximas competiciones, por lo que será el encargado de comandar al equipo hacia el éxito en la Eurocopa del 2028.

Thomas Tuchel seguirá al mando de Inglaterra hasta 2028

“La FA planea continuar con Thomas Tuchel como entrenador principal de Inglaterra para la próxima Eurocopa. Sin cambios tras la derrota ante Argentina, ya que la intención es seguir juntos”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

La permanencia del técnico de 52 años estaba asegurada hasta finales de julio del 2028, por lo que respetarán ese contrato y confiarán en su proceso. De esta forma, Tuchel tendrá la oportunidad de redimirse de su error y comandar a los ‘Three Lions’ para conseguir un título después de 60 años.

Por lo pronto, Thomas Tuchel tendrá que concentrarse en lo que será su próximo enfrentamiento ante Francia por el tercer lugar del Mundial 2026 y ponerle fin a su participación mundialista.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Francia por el tercer lugar del Mundial 2026?

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado 18 de julio, a las 4.00 p. m. (hora peruana), en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, en un partido que determinará cuál es el tercer mejor equipo del mundo.