¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona y dónde ver partido por la Champions League Femenina?
Se viene el partido Real Madrid vs Barcelona, por la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina desde el estadio Alfredo Di Stéfano.
Real Madrid y Barcelona se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Femenina 2025-2026. El partido se disputará en el estadio Alfredo Di Stéfano, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en Madrid. Repasa todos los detalles de este encuentro a continuación.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona?
El partido entre Real Madrid vs Barcelona se juega el miércoles 25 de marzo.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona?
- España: 18.45
- Perú, Colombia y Ecuador: 12.45
- Estados Unidos: 12.45 (Miami y Nueva York) y 9.45 (Los Ángeles)
- Bolivia y Venezuela: 13.45
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14.45
- México: 11.45
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona?
- Perú: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN 3 y Disney+
- Colombia: ESPN y Disney+
- Ecuador: ESPN y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN y Disney+
- México: TVC Deportes
- Estados Unidos: CBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN App, Paramount+ y fuboTV
- España: TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y Disney+
Real Madrid vs Barcelona: previa del partido
Barcelona es amplio favorito para imponerse en esta llave por presente y antecedentes. El cuadro azulgrana ha ganado 21 de los 22 partidos que han disputado frente a sus pares ‘merengues’ en toda la historia.
El partido de vuelta se jugará el jueves 2 de abril en el Spotify Camp Nou. Además, en el intermedio de esta llave habrá un clásico por Liga F, el domingo 29 de marzo en Valdebebas.
Real Madrid juega ante Barcelona por la Champions League Femenina
Recordemos que el vencedor de esta eliminatoria medirá fuerzas en semifinales frente al ganador de la llave entre Manchester United y Bayern Múnich.
Real Madrid vs Barcelona: alineaciones probables
Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Maëlle Lakrar, Yasmim; Sara Däbritz, Filippa Angeldahl, Caroline Weir; Athenea del Castillo, Linda Caicedo, Naomie Feller.
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Aïcha Cámara, Esmee Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Claudia Pina
