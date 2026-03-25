¿Blanquiazul? Kylian Mbappé no descarta jugar la Libertadores en club que adora a Paolo Guerrero

Uno de los principales futbolistas de la actualidad, y candidato a meterse en la historia, es Kylian Mbappé. El campeón del mundo con Francia y estrella del Real Madrid sorprendió al mundo entero luego de confesar que no descarta jugar en algún momento de su carrera la Copa Libertadores. Además, se animó a revelar que le gustaría estar en un popular equipo donde aman a Paolo Guerrero.

Resulta que el diario Globo de Brasil filtró una conversación que tuvieron el delantero francés con un futbolista que es muy amigo del 'Depredador', actual atacante de Alianza Lima. El ex PSG habló con Vinicius Júnior y dejó abierta la posibilidad de llegar a Sudamérica en un futuro para jugar el torneo de clubes más importante de la Conmebol. ¿Te lo imaginas?

“¿Jugar algún día en la Libertadores? ¡Quién sabe!”, indicó Kylian Mbappé, quien podría terminar llegando a este lado del mundo en algún momento de su carrera profesional, aunque de suceder es evidente que sería durante sus últimos años. “Le preguntaré a Vini Jr. si me deja ir a un partido del Flamengo en la Copa Libertadores”, agregó, dejando en claro su fanatismo por el ‘Mengao’.

Paolo Guerrero junto a Vini Jr. en Flamengo.

De esta forma, todos los hinchas del Real Madrid y del fútbol en general quedaron sorprendidos. Lo cierto es que hoy en día el integrante de la selección francesa está totalmente concentrado en la recta final de la Champions League para sumar su primera ‘Orejona’, y también espera con ansias lo que será el Mundial de la FIFA 2026 que iniciará en junio y se llevará a cabo en Norteamérica.

Paolo Guerrero es querido en Flamengo

Paolo Guerrero y Vinicius Júnior juntos.

Recordemos que Paolo Guerrero jugó muchos años en Flamengo de Brasil y por eso es sumamente querido por dicha institución deportiva, donde recuerdan al delantero de la selección peruana con mucho cariño. En ese entonces, el 'Depredador' compartió equipo con Vinicius Júnior y quedó una linda amistad que hasta el día de hoy perdura.