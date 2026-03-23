México vs Portugal: fecha, hora y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA
México se enfrentará a Portugal en partido amistoso por fecha FIFA. Horarios y canales para ver el duelo entre los Aztecas contra la selección de Cristiano Ronaldo.
Con miras a su participación para el Mundial 2026, México y Portugal buscan sumar la mayor cantidad de minutos. Ambas selecciones se verán las caras en el Estadio Banorte de Ciudad de México, antes llamado Estadio Azteca. Por una lesión, Cristiano Ronaldo no fue convocado por Roberto Martínez.
¿Cuándo juega México vs. Portugal?
México contra Portugal se realizará este sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.
¿A qué hora juega México vs. Portugal?
El partido entre México y Portugal está pactado para las 19.00 horas (en horario mexicano). Revisa la hora del duelo por país.
- Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22.00 horas
- España: 2.00 horas (día siguiente)
¿Dónde ver México vs. Portugal?
La transmisión del partido entre México vs. Portugal estará a cargo de Azteca Deportes, Canal 7, TUDN, Canal 9 y ViX Premium (vía streaming) en el territorio mexicano.
Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el duelo entre TUDN USA, FOX Deportes y Univisión.
¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo ante México?
Cristiano Ronaldo sufrió una lesión del isquiotibial que le impidió jugar con Al Nassr. El delantero de 41 años no suma minutos desde el 28 de febrero y el entrenador de la selección de Portugal, Roberto Martínez, decidió no convocarlo para los amistosos por fecha FIFA de marzo.