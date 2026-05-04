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Zenit golpea en Moscú y se adueña de la cima
El equipo de Serguéi Semak remontó en Moscú y quedó como líder a dos fechas del final. La derrota le costó el cargo a Fabio Celestini en el CSKA.
A dos fechas del final de la temporada 2025-2026, el poderoso equipo ruso de las orillas del río Neva tomó la punta tras vencer con autoridad al CSKA de Moscú como visitante. El duelo, correspondiente a la jornada 28 de la Premier League Rusa, se jugó en el VEB Arena y tuvo un arranque inesperado.
Apenas iniciado el partido, el local golpeó primero. A los 3’, el argentino Luciano fue derribado por Duglas Santos y el árbitro cobró penal. Iván Obliakov no falló y puso el 1-0. CSKA pudo ampliar la ventaja en el primer tramo, pero la falta de eficacia lo frenó.
Con el correr de los minutos, Zenit reaccionó. El equipo de Serguéi Semak tomó el control y a los 30’ encontró el empate con un cabezazo de Ígor Diveev tras un córner. El defensor no celebró por su pasado en el club moscovita.
En el segundo tiempo, el CSKA se desdibujó y lo pagó caro. A los 51’, Sóboliev marcó el 2-1 y luego Luis Enrique selló el triunfo con una gran definición.
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La caída dejó consecuencias: CSKA perdió terreno en la tabla, se quedó sin técnico tras la salida de Fabio Celestini y complicó sus opciones. Zenit, en cambio, quedó como líder y depende de sí mismo para campeonar. Krasnodar, a un punto, aún sueña.
El cierre de la jornada también tuvo eco peruano: las recientes victorias de clubes nacionales en Copa Libertadores fueron bien recibidas en la prensa rusa y celebradas por la comunidad peruana residente.
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