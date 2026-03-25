Krasnodar arrasa y lidera: lluvia de goles sacude la jornada en Rusia

El invierno quedó atrás en Rusia y, con la llegada de la primavera, también volvió el buen fútbol. La jornada 22 de la Premier League Rusa, disputada del 20 al 22 de marzo, dejó un total de 26 goles, la cifra más alta en lo que va de la temporada 2025/26.

El gran protagonista fue FC Krasnodar, que goleó 5-0 a Parí NN y se afianza en la cima con 49 puntos. La figura fue el colombiano Jhon Córdoba, autor de un póker y nuevo máximo artillero del torneo con 13 tantos. “Estoy contento y enfocado”, dijo tras el partido, en el que también agradeció el apoyo de los hinchas.

En Moscú, el Zenit dio un golpe de autoridad al vencer 3-1 al Dínamo en el estadio Lev Yashin. El equipo de Serguéi Semak mostró jerarquía y quedó a solo un punto del líder. Lokomotiv, por su parte, goleó 5-1 al Akrón y completa el podio con 42 unidades.

La sorpresa sigue siendo el Báltica, que también suma 42 puntos y se mantiene en zona alta con un estilo aguerrido.

En la próxima ventana FIFA, Rusia jugará ante Nicaragua (27 de marzo) y Malí (31), afinando detalles de cara a sus próximos retos.