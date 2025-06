CSKA Moscú venció en la Súperfinal y ganó la Copa de Rusia 2025

(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal especial de Líbero en Rusia)

En Rusia cerró la temporada 24-25, con un electrizante partidazo, que disputaron en Moscú el CSKA Moscú y el FC Rostov. Seguidamente, les ofrezco detalles desde el lugar de los acontecimientos, el Coloso Luzhnikí.

El 1 de junio, en Rusia, como en gran parte del planeta, se realizaron múltiples actividades, dedicadas a la celebración del Día Internacional de la Defensa de los niños.

Las autoridades deportivas también organizaron varios eventos en el ‘"Gran Complejo Olímpico Luzhnikí‘", en los cuales los niños participaban activamente: minifútbol, sorteos de camisetas y múltiples concursos llamativos, algunos, con la participación de los padres de familia. Realmente un verdadero Festival, que calentaba la atmósfera pre-Súperfinal de la Copa de Rusia 2025.

Mientras en un moderno tren aéreo del ‘Círculo Central Moscovita Ferroviario’ me trasladaba raudamente al coloso olímpico -orgullo arquitectónico de la época soviética, recordaba el tiempo que me tomaba de mi Chosica natal, en viajar al estadio Nacional. Una diferencia abismal, no a favor de Perú …

En verdad, ¿Qué impide a las autoridades peruanas, activar el tren eléctrico que en mi niñez -allá por los años 60- unía la Hermosa Villa del Sol con el centro de Lima? Si alguien tuviera una respuesta cuerda, hágamela llegar, por favor.

Entrando ya al mismo estadio, recordé con nostalgia los días que durante el Mundial 2018, disfruté con el trío mundialista de los colegas de Líbero: Carlos Salinas, Gustavo Peralta y Hugo Díaz. Sí, y también a Carlos Alberto, el ‘Tigtrillo’ peruano. Episodios imborrables, bajo el fragor de la multitudinaria presencia de los aficionados peruanos - la Mejor hinchada del Mundial Rusia 2018.

Minutos antes del encuentro se me acercó la secretaria de prensa del club CSKA -Anna Gallay, para recibir mi apoyo con un fraternal abrazo; el cual, ella considera de importancia, para su equipo. Algo parecido a lo que sucedió con el entrenador de la selección nacional de Rusia, Stanislav Chercésov, en el recordado mundial, de hace 7 años.

La ceremonia de apertura del último encuentro de la temporada fue apoteósica, con participación directa de los niños, desfilando y cantando, y haciendo increíbles piruetas en el gramado, para el deleite del público asistente.

Sonó el pitido inicial, y no se hicieron esperar las acciones dinámicas, por parte de los dueños de casa. En el minuto 9, un potente tiro de Obliakov, desde fuera del área grande agarró por sorpresa al guardapalos del FC Rostov, quien soltó la pelota, y está se metió en su arco. El VAR demoró casi 7 minutos en analizar la acción, y el dictamen fue anular el gol, por obstrucción del brasileño Moises, estando en off-side, a Komlichenko.

Esa larga pausa afectó la calidad de juego, que se tornó lento, sin creatividad, con un fútbol muy trabado. El árbitro pasó por alto algunos fauls de los ´amarillos-azules´, por erjemplo, en el 43’, cuando el defensa Milioshin cometió clamorosa falta contra Iván Obliakov, que merecía ser sancionada con penal. Así se fueron al descanso, sin abrir el marcador.

En el segundo tiempo, el partido se volvió aún más cerrado: el Rostov jugaba con sumo cuidado en defensa, mientras que los dueños de casa armaban algunas jugadas bien hilvanadas, pero no lograron convertir sus escasas ocasiones.

Según el reglamento, en los partidos por la Copa de Rusia no se jugó tiempo suplementario y así llegó la tanda de penales, en la que se vivieron dos dramas: el primero, por obra de Bayramyan, del Rostov, cuyo zapatazo dio en el parante derecho del arco defendido por Ígor Akinféyev. El segundo, fue el tiro del central capitalino Ígor Dibéyev, que fue espectacularmente parado por Yatímov. Aquellos que bien recuerdan el partido Rusia – España en los 1/8 de final del Mundial Rusia 2018, saben que ígor Azkinféyev es tapador de penales, pues él, con su increíble atajada, envió a casa a la ‘Furia roja’, en este mismo estadio. Esta vez, Sotormín no pudo vencerlo, y TSESEKA se puso en ventaja. El tiro de gracia, que le dio el triunfo a los ‘caballos’, estuvo a cargo del mediocampista serbio Milan Gayich. ¡Y el estadio se vino abajo!

En efecto, CSKA puso un brillante punto final a su espectacular campaña en la segunda mitad de la temporada 24/25, resultando invencible, y logrando con esta copa de Rusia, su novena, la misma cantidad que las que tiene el FC Lokomotiv Moscú.

Un especial reconocimiento al entrenador del equipo campeón, el especialista serbio Marco Níkolich, y al veterano guardapalos Ígor Akinféyev (39 años). ¡Digno continuador de Liev Yashin!

CSKA Moscú ha igualado al FC Lokomotiv en número de Copas de Rusia ganadas. Ambos tienen 9. A su vez, Ígor Akinféyev, ha impuesto un nuevo récord, obteniendo con ésta, 8 Copas de Rusia.

El 12 de julio tendrá lugar el encuentro por la SúperCopa de Rusia 2025, entre el campeón de la temporada, el FC Krasnodar, y el ganador de la Copa de Rusia 2025, el FC CSKA Moscú. El lugar y la hora y, se dará a conocer el 12 de junio.

Todos saben que PSG consiguió por primera vez en su historia la Copa de la Liga de Campeones UEFA, lo que pocos conocen es que en el plantel Triunfador europeo, el guardapalos ruso Matvey Safónov -contratado el año pasado por el club parisiense, aparte de la Copa de Campeones UEFA con PSG, ganó también la Supercopa de Francia 2024, el campeonato francés 24/25, y la Copa de Francia 24/25. Un Trébol, que muy pocos futbolistas han conseguido en el transcurso de una temporada.