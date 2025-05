¡FC Krasnodar se coronó campeón de la Premier Liga de Rusia!

(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal especial de Líbero en Rusia)

Krasnodar hizo historia. Por primera vez desde su fundación en el 2008 pudo levantar su primer título tras golear 3-0 al Dinamo de Moscú, rompiendo la racha de seis años consecutivo que era campeón de la Premier League el cuadro del Zenit.

PUEDES VER: Renato Tapia fue anunciado como nuevo jugador de Al Wasl SC de Emiratos Árabes

Apreciados lectores, la ultima jornada de la Premier League Rusa, que intensamente se disputó el 24 de mayo con partidos paralelos, bajo un tiempo formidable para lkos espectáculos futbolíssticos, al fin dio varias respuestas claves pendientes. La principal de ellas –la del Campeón de la temporada 24/25, en Rusia.

Y, ocurrió lo que la mayoría de los amantes del deporte Rey, y buena parte de la prensa especializada rusa esperaba: la coronaciòn del FC Krasnodar -el club de los popularmente llamados ‘Toros del Sur’ de Rusia, como campeones del fùtbol profesional ruso, por primera vez en su historia, luego de su segundo intento consecutivo. Así, al pie de la letra se cumplió el sabio dicho ruso: “B budiet prazdñik na úlitse mayey!”, que se traduce al español como “¡Nunca es tarde cuando la dicha llega”.

La trascendencia del triunfo de los pupilos joven -pero ya maestrazo técnico ruso Murad Musáev, nacido en la misma ciudad de Krasnodar, va mucho más allá. Acabó con los sueños del Zenit, de, por lo menos, ganar algo en el año de sus 100 años de fundación. Zenit se quedó sin ‘soga, ni cabra’. Un colega ruso comentó no sin razón: ‘el FC Zenit, cambiaría todos sus trofeos ganados antes, por ganarlo ahora, en sus 100 años de fundación’.

En efecto, las últimas seis temporadas habían transcurrido bajo el dominio absoluto del multimillonario equipo de las orillas del río Neva –Zenit San Petersburgo, que, con ayuda de su sponsor, el consorcio ‘GasProm’, se da el lujo de contratar a futbolistas extranjeros de primera categorìa, destacando entre ellos los brasileños Renán, Mantuán, Klaudinho, Du Keieros, Luis Enrique; y los internacionales colombianos Casierra y Barrios, entre otros. Además, el poderío económico del Zenit, le ha permitido contratar a los mejores futbolistas rusos. ¿El objetivo? –‘elemental’, diría Sherlok Holmes: ‘convertirse en eternos campeones de Rusia’. Vana ilusión.

La realidad demuestra que no existe ‘campeón eterno’, porque si fuera así, la pasión por el fútbol iría decayendo, hasta desaparecer. Precisamente, lo ocurrido este año con el Zenit en Rusia, con el Real Madrid en España, con Boca Juniiors y River Plate en Argentina, y con los grandes equipos italianos como Inter y Juventus, estimulan a otros equipos a seguir aspirando a llegar al más alto pedestal futbolìstico, y mantienen los corazones de los hinchas latentes.

El autor de la presente crónica cubrió, desde el estadio moscovita VEB Arena en vivo y en directo, el reportaje del encuentro que enfrentó a los dueños de casa, el FC TSESEKA Moscú, y a uno de los animadores del campeonato, el FC Parí NN, de la ciudad nor-oriental que lleva el mismo nombre, a unos 440 km de Moscú. Este partido también tenía gran importancia, pues estaba en juego la medalla de bronce del campeonato. Y TSESEKA hizo la tarea ganando 2-0.

A media hora del inicio del encuentro, entrevisté a Anna Gallay -la bella secretaria de prensa del FC TSESEKA Moscú, quien envió su afectuoso saludo a los colegas y lectores de Líbero.

Con Anna hicimos recuerdo del paso de Jefferon Farfán por el FC Lokomotiv, que tuvo como Frutos un campeonato nacional (2018) y una Copa de Rusia ganada (2017). Anna enfatizó el papel importante del ariete peruano en tales históricas conquistas del club ferroviario moscovita, y la vuelta olímpica que ella, Jéfferson Farfán, yo, y todo el equipo hicimos en el autobús del club, alrededor de la lokomotora, ubicada en el patio de entrada del estadio ferroviario.

Anna Gallay confesó que en estos tres años de trabajo en el club de los ‘Caballos rusos’ se siente realizada, y confía -así como yo, que dentro de una semana, TSESEKA ganará la Copa de Rusia 2025, de la cual, por el momento, se ha hecho dueño en 8 oportunidaes. De ganarla esta vez, empataría al líder, el FC Lokomotiv, que, en su haber posee 9 copas de Rusia. Rostov FC será el adversariote.

Volviendo a los Triunfadires, apreciados lectores, apenas terminó el encuentro entre el FC Krasnodar y el FC dínamo Moscú, con el inapelable resultado de 3-0, a favor de los dueños de casa, los habitantes de la ciudad se volcaron a las calles, convirtiéndola en uno de los epicentros de algarabía total y hermandad de gente, un verdadero carnaval, que, desde hace 17 años -desde que el club fuera fundado, y ascendió a la élite del fútbol ruso, esperaba.

Y están en todo su derecho. ¿Quién ha dicho y establecido que solamente los clubes ‘Grandes’ tienen derecho a darle felicidad a sus seguidores, a su pueblo?

¡Sin lugar a dudas, el constructor de este histórico Triunfo de los ‘Verdinegros’ es su presidente, y dueño, don Serguey Gálitsky, hombre de negocios de temple de Acero, soñador, entusiasta, y, trabajador como pocos, en pos de hacer realidad sus sueños!

Serguey Gálitsky siempre fue fanático del fútbol, y, a sus 40 años le vino la idea de comprar el club FC Krasnodar. En una entrevista al diario deportivo ruso ‘Sport Express’ dijo textualmente:

«Quería tener un club siempre. Pero es importante ser adecuado. El dinero no me había caído del cielo. Tuve que calcular mis fuerzas. Llegué al fútbol en el momento en que sentí que podía soportar la responsabilidad que estaba asumiendo. No se puede ser un irresponsable: venir, jugar 3-4 años y dejarlo todo».

Sí, Serguey, la constancia y perseverancia a la larga dan sus Frutos. Lo sé, por experiencia propia.

Nuestras felicitaciones a todo el plantel de los flamantes campeones, de la Premier Liga de Rusia, desde los más modestos trabajadores hasta los funcionarios; pero en especial a los jugadores sudamericanos: Jhon Córdoba (Colombia), Cayo (Brasil), Giovanni Gonzáles (Uruguay), Vitor Tormena (Brasil), Lucas Olasa (Uruguay), y Diego Costa (Brasil).

¡Siempre vuestro, Lorenzo de Chosica!