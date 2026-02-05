Carlos Bustos, DT de UTC, confirmó si fichará a Jean Deza: "Tiene una historia..."
Jean Deza sonó como gran opción en UTC para afrontar la Liga 1 2026. Sin embargo, el DT de la institución cajamarquina, Carlos Bustos, dejó inesperada respuesta.
Una de las novedades en este mercado de pases es la posible llegada de Jean Deza a UTC de Cajamarca. De hecho, se comentó que todo estaba avanzado para que el atacante se incorpore cuanto antes a las prácticas que dirige Carlos Bustos, pero ahora el DT ha dado una firme confesión sobre esta negociación.
¿Jean Deza regresa a UTC para jugar la Liga 1 2026?
En una reciente entrevista, Carlos Bustos no solo habló de cómo se encuentra el plantel de cara a la siguiente jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Fue consultado sobre el hecho de incorporar a Jean Deza al primer equipo, por lo que el estratega argentino no dudó en asegurar que aún no hay nada definido.
"Todavía no está definido, es una posibilidad, Jean tiene una historia importante en UTC pero todavía no está totalmente concretado", manifestó Carlos Bustos, en declaraciones recogidas por el medio Ovación.
De esta manera, aún no se ha oficial el posible regreso de Jean Deza a la Primera División del fútbol peruano. Recordemos, que el atacante de 32 años ha pasado por varios clubes de Liga 1 como Sport Huancayo, Juan Pablo II, Cienciano, ADT, Alianza Lima, entre otros.
Jean Deza aún no cierra acuerdo con UTC, club que dirige Carlos Bustos.
Valor de mercado de Jean Deza
Según revela el portal "Transfermarkt", Jean Deza tiene un valor de mercado de 125 mil euros a sus 32 años de edad. El atacante tuvo su mejor versión en la temporada 2015, cuando defendía la camiseta de Alianza Lima y llegó a registrar una cifra de 800 mil euros.
¿En qué clubes jugó Jean Deza?
- AD Cantolao
- MSK Zilina
- Universidad San Martín
- Montpellier
- Alianza Lima
- Levski Sofia
- Rosario FC
- Sport Huancayo
- UTC
- Deportivo Binacional
- Carlos Stein
- Unión Huaral
- ADT
- Cienciano
- Alianza Universidad
- Alianza Atlético
- Juan Pablo II
- Santos FC de Nazca
