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Corte de luz este miércoles 8 de julio en Lima y Callao: cuáles serán las zonas afectadas y horarios
Este miércoles 8 de julio, Pluz Energía realizará cortes programados de luz en diversas zonas hasta por más de 8 horas. Revisa las áreas afectadas de Lima.
¡Atención, usuarios de Lima y Callao! Para este miércoles 8 de julio deberán tomar precauciones debido a los cortes programados del servicio eléctrico que se realizarán en distintos distritos. Por ello, es importante revisar el listado de zonas afectadas y el horario establecido por Pluz Energía para tomar tus precauciones.
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Corte de luz este miércoles 8 de julio
Breña
- Horario: 08:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Zonas afectadas: JR. ALTO DE LA LUNA CDRAS. 6, 7, JR. AGUARICO CDRAS 12, 13, 14, JR. GRAL. LUIS JOSÉ ORBEGOSO CDRAS. 6, 7, 8, JR. OCTAVIO ORTIZ ARRIETA CDRA. 1, JR. LASTENIA LARRIVA DE LLONA CDRA. 1, JR. LORETO CDRAS. 15, 16, 17, PARQUE SOCABAYA CDRA. 8, JR. PUCALLPA CDRA. 1, JR. RESTAURACIÓN CDRAS. 6, 7, JR. CASTROVIRREYNA CDRAS. 7, 8, 9, 10, URB. NOSCIGLIA MZS. A, B, C, D, E, F, JR. NAPO CDRA. 12, JR. HUANCABAMBA CDRAS. 12, 15, JR. DEAN VALDIVIA CDRAS. 6, 7, JR. JUSTA GARCÍA ROBLEDO CDRA. 1, JR. OXAPAMPA CDRA. 4, CALLE JOSÉ MARÍA KASPERCZAK CDRA. 1.
Carabayllo
- Horario: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Zonas afectadas: ASOC. DE VIV SAN PEDRO TORRE BLANCA MZ A, B, C, D, E, J, LL, Ñ, ASOC. BIOHUERTO TORREBLANCA MZ D, E, ASOC. AGRO TORREBLANCA MZ A, B, C, D, E.
San Juan de Lurigancho
- Horario: 9:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Zonas afectadas: ASOC. PRO. VIV. VILLA CASUARINAS MZS. A, B, C, D, E, A.H. PUEBLO LIBRE MZS. A, B, C, D, E, A.H. CERRO SAUCE ALTO MZS. A, B, C, D, E, F, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, O1, P, Q, Q1, R, S, UV, AGRUP. FAM. VILLA ROSARIO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, R, S, T, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. 14 DE JUNIO MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. EL MIRADOR DE SAN JUAN DE LURIGANCHO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VIV. SAUCE CHICO MZS. A, B, C, ASOC. VIV. VILLA CASUARINAS MZS. A, B, C, D, E, T5, RADIO DE LA S.A.B. 2533 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ASOC. VIV. SAN MARCOS MZS. A, B, ASOC. PRO. VIV. INCA MANCO CAPAC MZS. DV, EV, FV, GV, HV, IV, KV, Ñ5, ÑV, OV, PV, QV, RV, S5, SV, T5, TV, U, U5, UV, XV, URB. VILLA LAS FLORES MZS. LV, LLV, MV, NV, O5, OV, RV, SV, TV, AV. LOS JARDINES ESTE CDRAS. 7, 8, 9, 10, AV. STA. ROSA DE LIMA CDRAS. 16, 17, A.H. EL SAUCE SEGUNDO MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, A.H. STA. ROSA DEL SAUCE MZS. A, B, B1, C, C1, D, JR. APATITOS CDRAS. 16, 17, JR. BARITINA CDRA. 9, JR. CITRINO CDRA. 8, JR. GEODAS CDRA. 1, JR. LAS AMAPOLAS CDRA. 10, JR. LAS LAJAS CDRA. 7, JR. LAS MARGARITAS CDRAS. 15, 17, JR. LOS JASPES CDRA. 16, JR. LOS ONIX CDRA. 16, JR. PIEDRA DEL SOL CDRAS. 15, 16, 17.
Ventanilla
- Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Zonas afectadas: A.H. OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA MZ A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, O, P, P PRIMA, Q, R, S, S PRIMA ASOC. VIV. SANTA ROSA MZ P, P PRIMA S, S PRIMA, T, T PRIMA, U, V, V PRIMA, Z, U, U PRIMA, A.H. FABRICIO MARCOS CORDOVA MZ I, J, K, L.
Pluz Energía programó cortes de luz en diversos distritos de Lima y Callao.
San Juan de Lurigancho
- Horario : 9:30 a. m. a 4:30 p. m.
- Zonas afectadas: URB. CANTO REY JR. RIO AMAZONAS CDRA 32, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 32, MZ E, F, P.
Carmen de la Legua
- Horario: 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Zonas afectadas: A.H. SEÑOR DE LOS MILAROS MZ C1, E1, G1, H1, AV. MAQUINARIAS CDRA 2, AV. MATERIALES CDRA 2, JR. MARIA REGINA CDRA 1, JR. PILAR LARA CDRA 3, JR. REPUBLICA DE JAMAICA CDRA 3.
Jesús María
- Horario: 2:00 p. m. a 5:30 p. m.
- Zonas afectadas: AV. OLAVEGOYA CDRA 18, JR. LLOQUE YUPANQUI CON AV. HUSARES DE JUNÍN.
Comas
- Horario: 8:30 a. m. a 6:30 p. m.
- Zonas afectadas: ENTRE AV. G.UNGER Y AV. TRAPICHE
San Juan de Lurigancho
- Horario: 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
- Zonas afectadas: URB. MANGOMARCA MZ K2, I2, L2, M2, JR. PACOPAMPA CDRA 1, JR. INTIHUATANA MZ L2.
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