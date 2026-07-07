Corte de luz este miércoles 8 de julio en Lima y Callao: cuáles serán las zonas afectadas y horarios

¡Atención, usuarios de Lima y Callao! Para este miércoles 8 de julio deberán tomar precauciones debido a los cortes programados del servicio eléctrico que se realizarán en distintos distritos. Por ello, es importante revisar el listado de zonas afectadas y el horario establecido por Pluz Energía para tomar tus precauciones.

Corte de luz este miércoles 8 de julio

Breña

Horario: 08:00 a. m. a 6:00 p. m.

Zonas afectadas: JR. ALTO DE LA LUNA CDRAS. 6, 7, JR. AGUARICO CDRAS 12, 13, 14, JR. GRAL. LUIS JOSÉ ORBEGOSO CDRAS. 6, 7, 8, JR. OCTAVIO ORTIZ ARRIETA CDRA. 1, JR. LASTENIA LARRIVA DE LLONA CDRA. 1, JR. LORETO CDRAS. 15, 16, 17, PARQUE SOCABAYA CDRA. 8, JR. PUCALLPA CDRA. 1, JR. RESTAURACIÓN CDRAS. 6, 7, JR. CASTROVIRREYNA CDRAS. 7, 8, 9, 10, URB. NOSCIGLIA MZS. A, B, C, D, E, F, JR. NAPO CDRA. 12, JR. HUANCABAMBA CDRAS. 12, 15, JR. DEAN VALDIVIA CDRAS. 6, 7, JR. JUSTA GARCÍA ROBLEDO CDRA. 1, JR. OXAPAMPA CDRA. 4, CALLE JOSÉ MARÍA KASPERCZAK CDRA. 1.

Carabayllo

Horario: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Zonas afectadas: ASOC. DE VIV SAN PEDRO TORRE BLANCA MZ A, B, C, D, E, J, LL, Ñ, ASOC. BIOHUERTO TORREBLANCA MZ D, E, ASOC. AGRO TORREBLANCA MZ A, B, C, D, E.

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Zonas afectadas: ASOC. PRO. VIV. VILLA CASUARINAS MZS. A, B, C, D, E, A.H. PUEBLO LIBRE MZS. A, B, C, D, E, A.H. CERRO SAUCE ALTO MZS. A, B, C, D, E, F, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, O1, P, Q, Q1, R, S, UV, AGRUP. FAM. VILLA ROSARIO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, R, S, T, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. 14 DE JUNIO MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. EL MIRADOR DE SAN JUAN DE LURIGANCHO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VIV. SAUCE CHICO MZS. A, B, C, ASOC. VIV. VILLA CASUARINAS MZS. A, B, C, D, E, T5, RADIO DE LA S.A.B. 2533 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ASOC. VIV. SAN MARCOS MZS. A, B, ASOC. PRO. VIV. INCA MANCO CAPAC MZS. DV, EV, FV, GV, HV, IV, KV, Ñ5, ÑV, OV, PV, QV, RV, S5, SV, T5, TV, U, U5, UV, XV, URB. VILLA LAS FLORES MZS. LV, LLV, MV, NV, O5, OV, RV, SV, TV, AV. LOS JARDINES ESTE CDRAS. 7, 8, 9, 10, AV. STA. ROSA DE LIMA CDRAS. 16, 17, A.H. EL SAUCE SEGUNDO MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, A.H. STA. ROSA DEL SAUCE MZS. A, B, B1, C, C1, D, JR. APATITOS CDRAS. 16, 17, JR. BARITINA CDRA. 9, JR. CITRINO CDRA. 8, JR. GEODAS CDRA. 1, JR. LAS AMAPOLAS CDRA. 10, JR. LAS LAJAS CDRA. 7, JR. LAS MARGARITAS CDRAS. 15, 17, JR. LOS JASPES CDRA. 16, JR. LOS ONIX CDRA. 16, JR. PIEDRA DEL SOL CDRAS. 15, 16, 17.

Ventanilla

Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Zonas afectadas: A.H. OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA MZ A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, O, P, P PRIMA, Q, R, S, S PRIMA ASOC. VIV. SANTA ROSA MZ P, P PRIMA S, S PRIMA, T, T PRIMA, U, V, V PRIMA, Z, U, U PRIMA, A.H. FABRICIO MARCOS CORDOVA MZ I, J, K, L.

Pluz Energía programó cortes de luz en diversos distritos de Lima y Callao.

San Juan de Lurigancho

Horario : 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: URB. CANTO REY JR. RIO AMAZONAS CDRA 32, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 32, MZ E, F, P.

Carmen de la Legua

Horario: 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Zonas afectadas: A.H. SEÑOR DE LOS MILAROS MZ C1, E1, G1, H1, AV. MAQUINARIAS CDRA 2, AV. MATERIALES CDRA 2, JR. MARIA REGINA CDRA 1, JR. PILAR LARA CDRA 3, JR. REPUBLICA DE JAMAICA CDRA 3.

Jesús María

Horario: 2:00 p. m. a 5:30 p. m.

Zonas afectadas: AV. OLAVEGOYA CDRA 18, JR. LLOQUE YUPANQUI CON AV. HUSARES DE JUNÍN.

Comas

Horario: 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

Zonas afectadas: ENTRE AV. G.UNGER Y AV. TRAPICHE

San Juan de Lurigancho

Horario: 2:00 p. m. a 5:00 p. m.