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Alianza Lima vs Deportivo Cali desde Matute

Alineaciones Alianza Lima vs Deportivo Cali: conoce el once blanquiazul para el amistoso en Matute

Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Cali en su último amistoso previo al inicio del Torneo Clausura 2026. Repasa las alineaciones de ambos equipos.

Wilfredo Inostroza
Conoce las alineaciones para el partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali
Conoce las alineaciones para el partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali | Composición: LÍBERO
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Alianza Lima afronta su último ensayo de pretemporada recibiendo a Deportivo Cali en el estadio Alejandro Villanueva, en un amistoso internacional que servirá como termómetro definitivo antes del arranque oficial del Torneo Clausura. Tras coronarse en el Torneo Apertura, el cuadro blanquiazul asume el compromiso con máxima presión: la obligación es repetir en este segundo certamen del año para proclamarse campeón nacional de manera directa, sin necesidad de disputar desgastantes playoffs.

Fecha y canales para ver Alianza Lima - Deportivo Cali por amisto internacional. Foto: composición Líbero/IG

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La base del primer semestre se mantiene, con una novedad: la inclusión de Federico Girotti, en lugar de Paolo Guerrero. El 'Tanque' argentino hará dupla en ofensiva con Eryc Castillo, quien fue una de las figuras del elenco victoriano gracias a sus goles importantes durante la campaña.

Por su parte, el 'Azucarero' llega a Lima con la intención de arruinar la fiesta en Matute y probar variantes tácticas. El cuadro caleño pondrá sobre el césped a sus mejores figuras, encabezadas por la experiencia en la creación y la potencia física de su frente de ataque. Se prevé un choque trabado en el mediocampo, donde el visitante intentará cerrar los circuitos del conjunto victoriano y hacer daño mediante transiciones rápidas por las bandas.

Alianza Lima

Alianza Lima se alista para el inicio del Clausura.

Este duelo ante los cafeteros representa la última oportunidad para ajustar piezas en el funcionamiento colectivo antes del debut oficial. Con la motivación a tope y el respaldo de su hinchada en las tribunas, Alianza Lima buscará un triunfo convincente que ratifique su condición de candidato al título nacional. Todo está listo en Matute para una jornada que promete emociones de principio a fin.

Alineación de Alianza Lima vs Deportivo Cali

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pávez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Federico Girotti.

Alineación de Deportivo Cali vs Alianza Lima

  • Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Keimer Sandoval, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Baldomero Perlaza; Emanuel Reynoso, Gustavo Cuéllar, Ronaldo Pájaro, Deiber Caicedo; Steven Rodríguez.
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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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