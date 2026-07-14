Universitario anuncia entradas desde 5 soles para próximo partido en el Monumental: "Experiencias"

Universitario de Deportes es uno de los clubes que suele llenar su recinto deportivo en cada uno de sus compromisos. Pese a la lejanía del Estadio Monumental, los aficionados respaldan a la institución y ahora han quedado impactados con los precios de las entradas para su próximo cotejo de la liga.

Nos referimos al partido de Universitario frente a Sporting Cristal por la vuelta de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Tras el 2-2 en la ida, ahora la escuadra de las Leonas espera conseguir el triunfo en el Estadio Monumental de Ate, por lo que confía en la gran presencia de sus seguidores durante los siguientes 90 minutos. Un dato no menor es que se agotó el sector de Experiencia Las Leonas, por lo que hay compromiso por parte de los hinchas.

"¡Todos con nuestras leonas! Se agotaron todas las entradas puestas a la venta para la Experiencia Las Leonas de este viernes ante Sporting Cristal. ¡Hagamos retumbar el Monumental en la gran final del Apertura!", escribió Universitario de Deportes en su cuenta oficial de X.

Entradas del Universitario vs Sporting Cristal en el Monumental

Norte: S/5

Oriente: S/12

Occidente: S/30

Experiencia Las Leonas: S/150 (AGOTADO)

Promo Familia Crema: 4 entradas a Oriente - S/35

Entradas para la final entre Universitario vs Sporting Cristal.

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal por la vuelta de la final de la Liga Femenina 2026?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal en el Estadio Monumental, por la vuelta de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, se llevará a cabo el próximo viernes 17 de julio a partir de las 8.00 p. m., con la transmisión de Bicolor+ en la plataforma de YouTube.