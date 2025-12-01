Ray Sandoval, ex Sporting Cristal, tomará inesperada medida en su carrera para el 2026: "Contrato"

Ray Sandoval es uno de los futbolistas que tenía gran proyección con camiseta de Sporting Cristal. El jugador se consolidó en el primer equipo en las temporadas 2016 y 2017, lo que valió para que luego tenga su primera experiencia en el exterior. No obstante, luego retorno a tienda celeste y una indisciplina terminó cambiando su futuro.

Ray Sandoval tomará firme decisión de cara al 2026

Al día de hoy, Ray Sandoval tiene contrato vigente con Cienciano hasta el 2026. El atacante de 30 años no ha tenido mucha continuidad con el elenco del 'Papá', por lo que la directiva decidió que no forme parte del plantel para el último año de vínculo que tiene con los cusqueños.

Según informa el periodista Ignacio Maita, ahora el ex Sporting Cristal tendrá que tomar la decisión de evaluar su presente y buscar alternativas en clubes de la Liga 1. Puede que se dé en calidad de préstamo o, en su defecto, una charla entre jugador y club para que se rescinda el contrato y quede libre para el 2026.

"Ray Sandoval con contrato vigente por todo el 2026, tendrá que buscar club ya que no está en la planificación del club de cara a la siguiente temporada. El club buscará darle salida en condición de préstamo", informó el periodista Ignacio Maita.

Ray Sandoval deberá buscar nuevo club para el 2026. Foto: Cienciano.

Duro momento para el atacante de Cienciano, que espera estar en un equipo en el que sea protagonista y se convierta en la figura del plantel para lograr cada uno de los objetivos. El futbolista es muy recordado por su habilidad a la hora de encarar, por lo que anhela encontrar un elenco para cerrar el año de la mejor manera posible.

Valor de mercado de Ray Sandoval

Según informa el portal "Transfermarkt", Ray Sandoval tiene un valor de mercado de 325 mil euros a sus 30 años de edad. El mejor momento del atacante peruano fue en la temporada 2019, cuando llegó a valer un millón de euros con Monarcas Morelia de México.

¿En qué clubes jugó Ray Sandoval?