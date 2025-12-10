Es hincha de Universitario y ahora tradicional club de la Liga 1 2026 lo anuncia por todo lo alto

El mercado de pases de la Liga 1 2026 no deja de sorprender a los aficionados, pues en las últimas horas se conoció que un futbolista que declaró su hinchaje por Universitario de Deportes firmó contrato con un importante equipo nacional. Se trata de Ricardo Salcedo.

Sport Huancayo anunció a jugador que declaró ser hincha de Universitario

Mediante sus redes sociales, Sport Huancayo anunció por todo lo alto la renovación del mediocampista de 35 años de cara a la próxima temporada. El pivote viene siendo uno de los referentes del cuadro de altura desde 2016.

"Renovado. Ricardo Salcedo seguirá defendiendo nuestros colores este 2026, reafirmando su compromiso con el Rojo Matador. ¡A seguir construyendo juntos!", señaló la institución en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Ricardo Salcedo renovó contrato con Sport Huancayo para el 2026

El también capitán de Sport Huancayo ha sido uno de los futbolistas con mayor cantidad de partidos en la Liga 1 2025. Su titularidad es indiscutible dentro del plantel, y ello se evidencia en un total de 34 partidos oficiales entre el Torneo Apertura y Clausura. No registra goles ni asistencias, sin embargo, en relación a su participación lleva un aproximado de 2923 minutos.

Ricardo Salcedo reveló ser hincha de Universitario de Deportes

En 2022, el jugador Ricardo Salcedo brindó una entrevista con El Popular y señaló que siempre mantuvo el deseo de fichar por Universitario, club del cual es hincha confeso; incluso reveló la condición que puso para llegar a Ate.

"Es un sueño de vida que tengo de jugar en el club del cual soy hincha. Cuando Huancayo me renovó hace algunos años, dije que me pusieran una cláusula de que me dejaran ir ante una oferta de Universitario, pero después supe que no lo pusieron", expresó el volante.