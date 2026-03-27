Alineaciones de Perú vs Senegal: el sorpresivo once de Mano Menezes para su debut

La selección peruana enfrentará a Senegal el 28 de marzo en el Stade de France en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. Este encuentro es significativo para el técnico Mano Meneses, ya que será su estreno al mando de la ‘Bicolor’. Hay gran expectativa por ver la alineación que presentará, y según información de Líbero, el once inicial podría sorprender a muchos.

Alineación de Perú vs Senegal

Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Alex Valera.

En los últimos entrenamientos, Mano Menezes probó un equipo donde destaca la inclusión de Jairo Vélez. El jugador de Alianza Lima ha mostrado un gran rendimiento en su club y tiene altas probabilidades de debutar como titular en la selección peruana.

Kenji Cabrera, Oliver Sonne, Marcos López, Erick Noriega y Alfonso Barco son jóvenes promesas que juegan en el extranjero y que Menezes desea observar desde el inicio. Estos jugadores se perfilan como la base del esquema del técnico brasileño.

Es fundamental rejuvenecer el equipo con nuevos talentos, pero también es importante mantener la experiencia, especialmente con jugadores en buen momento. Pedro Gallese, André Carrillo y Yoshimar Yotún son los líderes convocados y podrían iniciar el partido contra Senegal.

Yotún y Carrillo se perfilan como los titulares de Perú ante Senegal.

Alex Valera se presenta como el principal referente ofensivo de Perú. El delantero de Universitario busca impresionar a Mano Menezes y demostrar que puede ser el delantero centro de la bicolor para el próximo ciclo.

Alineación de Senegal vs Perú

Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Habib Diarra; Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson.

Por su parte, Senegal parte con sus máximas estrellas contra Perú. Más allá de ser un amistoso, el equipo africano busca consolidar a su mejor equipo a miras de la Copa del Mundo, que arranca en junio. Como se sabe, ellos conforman el grupo I junto a Francia, Noruega y el ganador del Bolivia vs Irak.