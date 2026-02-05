¿Por qué se pierde fuerza en la rodilla? ¡Señales peligrosas!, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre una señal que muchas personas subestiman: la pérdida de fuerza en la rodilla. Esta sensación de debilidad no es normal y, en la mayoría de casos, puede estar relacionada con una lesión interna que requiere evaluación médica.

¿Qué significa perder fuerza en la rodilla? Cuando la articulación no responde con estabilidad, falla al caminar o sientes que no puede sostener tu peso, es probable que exista un problema estructural. Entre las causas más frecuentes se encuentran la condromalacia, las lesiones de ligamentos o los desgarros de menisco, afecciones que pueden afectar seriamente la movilidad si no se tratan a tiempo.

Muchas personas intentan continuar con sus actividades pese a la molestia, lo que puede agravar la lesión y prolongar la recuperación. Ignorar la debilidad en la rodilla aumenta el riesgo de caídas, mayor desgaste articular y daño progresivo en la articulación.

No se descuide. Si ha notado pérdida de fuerza en la rodilla, acuda cuanto antes al traumatólogo para una evaluación completa. Detectar el problema de forma temprana permitirá iniciar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones que afecten su calidad de vida.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: