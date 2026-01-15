- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Racing vs Barcelona
- Olimpia vs Colo Colo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
¿Qué es la lesión del manguito rotador?, por el Dr. Cotillo
El doctor Luis Cotillo, traumatólogo y columnista en el diario Líbero, expone la importancia de atender las lesiones del manguito rotador, comunes en deportistas.
Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre una lesión frecuente, especialmente en personas activas y deportistas: la lesión del manguito rotador. Esta estructura está formada por un grupo de tendones que estabilizan el hombro y permiten su movimiento, por lo que cualquier daño puede afectar seriamente la función del brazo.
Si presentas dolor en el hombro luego de un sobreesfuerzo, un movimiento repetitivo o un ejercicio mal ejecutado, es posible que se trate de una lesión del manguito rotador. Uno de los principales síntomas es la dificultad o el dolor al elevar el brazo, ya sea hacia adelante o hacia los lados, además de debilidad y molestias al dormir sobre ese hombro.
Muchas personas ignoran estas señales y continúan con sus actividades, lo que puede agravar la lesión con el paso del tiempo. Un desgarro no tratado puede volverse crónico, generar pérdida de fuerza y limitar de forma permanente la movilidad del hombro, afectando incluso las tareas más simples del día a día.
Por ello, ante cualquier dolor persistente en el hombro, es fundamental acudir a tiempo al traumatólogo. Un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones futuras. No descuides tu salud: atender una lesión a tiempo puede marcar la diferencia en tu calidad de vida.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
- Citas: 989 366 436
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90