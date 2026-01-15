0
Olimpia vs Colo Colo por Serie Rio de La Plata

¿Qué es la lesión del manguito rotador?, por el Dr. Cotillo

El doctor Luis Cotillo, traumatólogo y columnista en el diario Líbero, expone la importancia de atender las lesiones del manguito rotador, comunes en deportistas.

    Dr. Luis Cotillo
    ¿Qué es la lesión del manguito rotador?
    ¿Qué es la lesión del manguito rotador?
    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre una lesión frecuente, especialmente en personas activas y deportistas: la lesión del manguito rotador. Esta estructura está formada por un grupo de tendones que estabilizan el hombro y permiten su movimiento, por lo que cualquier daño puede afectar seriamente la función del brazo.

    Si presentas dolor en el hombro luego de un sobreesfuerzo, un movimiento repetitivo o un ejercicio mal ejecutado, es posible que se trate de una lesión del manguito rotador. Uno de los principales síntomas es la dificultad o el dolor al elevar el brazo, ya sea hacia adelante o hacia los lados, además de debilidad y molestias al dormir sobre ese hombro.

    Muchas personas ignoran estas señales y continúan con sus actividades, lo que puede agravar la lesión con el paso del tiempo. Un desgarro no tratado puede volverse crónico, generar pérdida de fuerza y limitar de forma permanente la movilidad del hombro, afectando incluso las tareas más simples del día a día.

    Por ello, ante cualquier dolor persistente en el hombro, es fundamental acudir a tiempo al traumatólogo. Un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones futuras. No descuides tu salud: atender una lesión a tiempo puede marcar la diferencia en tu calidad de vida.

    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

