¿Qué es la lesión del manguito rotador?, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre una lesión frecuente, especialmente en personas activas y deportistas: la lesión del manguito rotador. Esta estructura está formada por un grupo de tendones que estabilizan el hombro y permiten su movimiento, por lo que cualquier daño puede afectar seriamente la función del brazo.

Si presentas dolor en el hombro luego de un sobreesfuerzo, un movimiento repetitivo o un ejercicio mal ejecutado, es posible que se trate de una lesión del manguito rotador. Uno de los principales síntomas es la dificultad o el dolor al elevar el brazo, ya sea hacia adelante o hacia los lados, además de debilidad y molestias al dormir sobre ese hombro.

Muchas personas ignoran estas señales y continúan con sus actividades, lo que puede agravar la lesión con el paso del tiempo. Un desgarro no tratado puede volverse crónico, generar pérdida de fuerza y limitar de forma permanente la movilidad del hombro, afectando incluso las tareas más simples del día a día.

Por ello, ante cualquier dolor persistente en el hombro, es fundamental acudir a tiempo al traumatólogo. Un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones futuras. No descuides tu salud: atender una lesión a tiempo puede marcar la diferencia en tu calidad de vida.

