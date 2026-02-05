Tendinitis vs. Tendinosis, ¿cuál es la diferencia?, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero aclarar una duda muy frecuente entre los pacientes: ¿cuál es la diferencia entre tendinitis y tendinosis? Aunque suelen confundirse, no son lo mismo y su manejo médico también es distinto.

La tendinitis es una inflamación aguda del tendón que aparece generalmente durante los primeros 15 días tras una lesión o sobreesfuerzo. Se manifiesta con dolor, inflamación y sensibilidad en la zona afectada, especialmente al moverla. En esta etapa, el tratamiento oportuno es clave para lograr una recuperación completa y evitar que el problema se complique.

El error más común es no acudir a tiempo al especialista y optar por la automedicación o el reposo prolongado sin diagnóstico. Cuando una tendinitis no es tratada de manera adecuada y se vuelve persistente, deja de ser inflamatoria y pasa a una fase crónica conocida como tendinosis. En este caso, el tendón ya presenta un deterioro estructural, lo que hace más lenta y compleja la recuperación.

Por ello, ante cualquier dolor tendinoso, por leve que parezca, es fundamental acudir lo antes posible al traumatólogo. Un diagnóstico temprano permite tratar la lesión en su fase inicial y evitar daños crónicos que puedan afectar tu movilidad y calidad de vida. No ignores el dolor: atenderlo a tiempo marca la diferencia.

