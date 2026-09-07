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Aixa Vigil defendió a la selección peruana de vóley de las críticas: "Estamos dando la cara"

La voleibolista de Universitario de Deportes defendió a las chicas que representarán a Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Gary Huaman
Aixa Vigil es una de las 14 convocadas para el Sudamericano de Vóley.
Aixa Vigil es una de las 14 convocadas para el Sudamericano de Vóley. | Foto: Instagram/aixavigil
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La selección peruana de vóley debutará este martes 8 de septiembre ante Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 que se realizará en Río de Janeiro. De cara a este encuentro, el entrenador Antonio Rizola solo convocó a 14 voleibolistas debido a las lesiones de algunas y la negativa de varias jugadoras de representar a la Bicolor.

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En ese sentido, la atacante de Universitario de Deportes, Aixa Vigil, se refirió a las ausencias y recalcó que no tienen una opuesta natural de cara a este torneo: "Es difícil porque no tenemos opuesta neta. O sea, jugar sin una opuesta u ocupar esa posición las que jugamos de punta, es complicado. Entonces, hay que ser un poco más realistas, que tenemos un grupo grande de jugadoras peruanas, pero no todas aceptan".

Tras esto, la exvoleibolista de Alianza Lima resaltó que las que jugarán el Sudamericano están dando la cara: "Es difícil y la gente critica, pero las que hemos aceptado estamos ahí dando la cara, estamos entrenando y estamos jugando. Estamos mentalizadas en lo que queremos hacer como grupo".

Consultada sobre sus compañeras que decidieron no representar a la selección peruana, Aixa Vigil evitó entrar en cuestionamientos y señaló: "Cada una tiene su respuesta propia, cada una toma sus decisiones, pero creo que más se basa en las que estamos entrenando y las que estamos jugando. Cada una tiene el derecho de tomar sus decisiones, sean buenas o malas, nadie tiene el derecho de juzgarlos".

Finalmente, remarcó que deben centrarse en el torneo sudamericano: "Nosotras nos basamos en las que ahora estamos entrenando. Y ese grupo es el que va a ir a afrontar el Sudamericano".

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

Las dirigidas por Rizola debutarán este martes ante Argentina y cerrarán su participación frente a Chile.

  • Fecha 1: Perú vs. Argentina | 8 de septiembre (3.00 p. m.)
  • Fecha 2: Perú vs. Brasil | 9 de septiembre (6.00 p. m.)
  • Fecha 3: Perú vs. Venezuela | 10 de septiembre (3.00 p. m.)
  • Fecha 4: Perú vs. Colombia | 12 de septiembre (2.30 p. m.)
  • Fecha 5: Perú vs. Chile | 13 de septiembre (1.00 p. m.)
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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