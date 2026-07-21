Figura de Alianza Lima remece el mercado y firmó por Club Universidad San Martín

Club Universidad San Martín desea salir campeón de la Liga Peruana de Vóley de la temporada 2026-2027 y es por eso que logró fichar a voleibolista extranjera de Alianza Lima: estamos hablando de la estadounidense Meegan Hart.

Figura de Alianza Lima fichó por Club Universidad San Martín

San Martín sigue fortaleciendo su plantel con miras a la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 y esta vez oficializó la llegada de la central Meegan Hart, quien arriba después de su etapa en Alianza Lima para aportar al rendimiento del conjunto santo.

El club dio la bienvenida a la voleibolista de Estados Unidos mediante sus redes sociales, donde difundió un mensaje emotivo para anunciar su llegada.

Meegan Hart, ex Alianza Lima, fichó por Club Universidad San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

"Bienvenida a tu nueva casa, Meegan Hart", oficializando así una de las incorporaciones más importantes para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Con su incorporación, la entidad de Santa Anita refuerza un rol clave en el plantel y confía en la trayectoria internacional de la defensora estadounidense para aspirar a un papel destacado en el torneo nacional.

Además, Meegan Hart volverá a coincidir con otra jugadora de su mismo país en el equipo, Kari Zumach, incorporada recientemente como refuerzo. Las dos integrarán el proyecto encabezado por el técnico argentino Martín Ambrosini, con la meta de situar nuevamente a la Universidad San Martín entre los principales protagonistas del vóley peruano.

¿Cómo le fue a Meegan Hart en Alianza Lima?

Hart vistió la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2025-2026. Sin embargo, por el tope de jugadoras extranjeras permitido en la Liga Peruana de Vóley, su participación en el campeonato local fue reducida. Aun así, tuvo minutos en el Sudamericano de Clubes y en el Mundial de Clubes, torneos en los que formó parte del plantel blanquiazul.