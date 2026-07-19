Perú vs Chile: fecha, hora y canal confirmado para ver a la Copa Sudamericana de Vóley 2026

¡Debuta la Bicolor! La selección peruana de vóley enfrentará a su similar de Chile por la primera fecha de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 que empezará el miércoles 22 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós.

Recordemos que este torneo otorgará cupos para el Campeonato Sudamericano de septiembre y las dirigidas por Antonio Rizola quedó conformado en el grupo A junto a Chile, Brasil y Bolivia. En la siguiente nota podrás saber todo acerca del Clásico del Pacífico entre la Bicolor y la Roja.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley?

El partido entre Perú vs Chile por la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 está pactado para el miércoles 22 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley?

El partido entre Perú vs Chile está pactado para que empiece a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena).

¿Dónde ver Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley?

La transmisión del Perú vs Chile estará a cargo del canal Latina Televisión (02 y 702) y sus plataformas digitales, tanto el aplicativo como la página web.

Lista de convocadas de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley

Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Pamela Cuya, Angélica Aquino, Sandra Ostos, Brenda Lobatón, Karla Ortiz, Alexandra Machado, Coraima Gómez, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Kiara Montes, Thaisa McLeod, Rachell Hidalgo, Cristina Cuba, Nicole Johansson, Anghela Barboza, Kiara Vicente, Estefany Mariñas, Yadhira Anchante, Alondra Alarcón, Fabiana Távara, Elizabeth Braithwaite, Jade Cuya y Alondra Villanueva.