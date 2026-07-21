Alianza Lima comunica la partida de tres de sus figuras: "Muchos éxitos"

Alianza Lima sorprendió a todos sus hinchas tras comunicar la partida repentina de tres figuras absolutas, quienes se van a disputar un importante torneo internacional. Esto generó mucho asombro entre los hinchas, que en pleno mercado de fichajes se encuentran esperando más incorporaciones para obtener el campeonato nacional.

Si bien los íntimos quieren salir campeones del Torneo Clausura y de la Liga 1 2026, lo cierto es que la afición también ansía obtener todos los títulos posibles en sus diversas disciplinas. En ese sentido, las blanquiazules lucharán por obtener el tetracampeonato histórico de la Liga Peruana de Vóley, y en medio de ello anunciaron una fuerte noticia.

“¡Muchos éxitos a nuestras blanquiazules! Diana de la Peña, Sandra Ostos y María Alejandra Marín afrontarán un nuevo desafío en la Copa Sudamericana, que se disputará en Lima del 22 al 26 de julio. ¡Vamos con todo, chicas!”, indicó el conjunto de La Victoria en sus redes sociales. De esta forma, Alianza Lima no podrá contar momentáneamente con dichas deportistas.

Alianza Lima y sus tres salidas momentáneas.

Vale precisar que su partida únicamente será por lo que dure la Copa Sudamericana, donde diversas selecciones, entre ellas la peruana, competirán por salir campeonas. Recordemos que este certamen da cinco cupos al Campeonato Sudamericano 2026 y también a los Juegos Panamericanos del 2027, aunque a este último Perú ya se encuentra clasificado por ser anfitrión.

Grupo de Perú en la Copa Sudamericana

Perú comparte el Grupo A junto a las selecciones de Bolivia, Brasil y Chile. En la zona B están Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Vale precisar que de cada uno pasan los dos primeros puestos a las semifinales.