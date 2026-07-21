Campeón con Alianza Lima reveló que desea ser entrenador: "Ya empecé el curso"

El futbolista recordado por su paso y títulos con Alianza Lima sorprendió al revelar que ya empezó a prepararse para la siguiente etapa de su carrera. Aunque todavía no piensa en colgar los botines, el experimentado jugador confesó que uno de sus grandes objetivos es convertirse en entrenador al final de su trayectoria como futbolista profesional: estamos hablando de Pablo Míguez.

Futbolista campeón con Alianza Lima reveló que desea ser técnico

Míguez, de 38 años, afirmó que aún se ve en condiciones de competir al máximo nivel y confía en prolongar su carrera algunos años más. No obstante, ya trabaja pensando en el futuro. El exfutbolista blanquiazul reveló que actualmente realiza el curso para obtener la licencia de entrenador e incluso no descartó dirigir a jugadores con los que hoy comparte vestuario.

“Me quedan tres o cuatro años. En lo físico me siento muy bien. Mi meta es jugar un año más. Siempre me ha gustado entrenar y con la familia siempre estuvimos juntos", manifestó.

Pablo Míguez, exfutbolista de Alianza Lima, reveló que desea ser entrenador de fútbol

“Este año jugamos juntos y hemos compartido momentos muy difíciles. Ya empecé el curso para ser entrenador", comentó.

Además, Pablo Míguez recordó con emoción su etapa en Alianza Lima, club con el que salió campeón y donde aseguró haber construido un vínculo muy especial con la institución y sus hinchas.

"Siempre jugar en Alianza es un mundo muy lindo. La cultura te atrapa y te haces hincha. Estoy muy agradecido con la gente", expresó.

¿Cómo le fue a Pablo Míguez en Alianza Lima?

Míguez vivió dos etapas en Alianza Lima: la primera, entre 2014 y 2015, y la segunda, de 2021 a 2023. En su primer periodo con la camiseta blanquiazul, consiguió la Copa del Inca en 2024 y después celebró el bicampeonato de la Liga 1 en 2021 y 2022. En total, el zaguero uruguayo disputó 161 encuentros y marcó 15 tantos con el equipo blanquiazul.