Fue referente del histórico Barcelona, pero ahora buscará salir campeón con Alianza Lima

¡Atención! Alianza Lima quiere salir campeón del Torneo Clausura y así proclamarse monarca de la Liga 1 2026. Para ello, debe estar rodeado de futbolistas sumamente competitivos y uno de ellos buscará dar su 100% para conseguir los objetivos. Nos referimos a un delantero sumamente talentoso que en su momento fue un referente del histórico Barcelona. ¿Quién es?

Se trata de Eryc Castillo, que el fin de semana pasado incluso logró anotar un doblete para darle la victoria a los blanquiazules 2-1 sobre Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva. Bajo esa premisa, los hinchas están contentos por poder contar con el atacante ecuatoriano para el resto de la temporada, aunque también vienen exigiéndole a la institución deportiva una nueva renovación en su vínculo contractual.

Recordemos que 'La Culebra' llegó el año pasado a Alianza Lima y fue vital para llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y esta campaña esa calidad no ha disminuido debido a que sigue siendo clave dentro de los planes de Pablo Guede para sacar a los íntimos campeones de la Liga 1 2026. Vale resaltar que el delantero cuenta con amplia experiencia internacional y uno de sus clubes fue el Barcelona SC de Guayaquil, en su natal Ecuador.

Eryc Castillo con Barcelona SC.

¿En qué clubes ha jugado Eryc Castillo?

Norte América

LDU Loja

Barcelona SC

CD Olmedo

Club Tijuana

Santos Laguna

FC Juárez

SD Aucas

EC Vitória

Coritiba

Alianza Lima

¿Cuál es el valor de Eryc Castillo?

Actualmente Eryc Castillo tiene un valor de 550 mil euros en el mercado de transferencias y, pese a que sigue siendo de los elementos más caros de la Liga 1, ha presentado un enorme bajón en su cotización, sobre todo si la comparamos con los 2,50 millones de euros que costó en el 2020.