0

Alianza Lima vs. Universitario: ¿Quién ganó más veces con Micke Palomino como árbitro en 2026?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario, programado para el 12 de septiembre, contará con Micke Israel Palomino como árbitro principal, una primera experiencia para él.

Luis Blancas
Micke Palomino será el árbitro del Alianza Lima vs. Universitario: ¿Quién ganó más con él en 2026?
Micke Palomino será el árbitro del Alianza Lima vs. Universitario: ¿Quién ganó más con él en 2026? | Composición: Líbero
COMPARTIR

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes tendrá un ingrediente especial este sábado 12 de septiembre. Micke Israel Palomino Huamaní fue designado como árbitro principal del esperado encuentro en Matute y afrontará por primera vez en su carrera un duelo entre los dos equipos más populares del fútbol peruano.

Franco Velasco reveló inéditos detalles de cómo Universitario realizó el fichaje de Sekou Gassama

PUEDES VER: Franco Velasco reveló fuertes detalles de cómo Universitario fichó a Sekou Gassama

Micke Palomino será el árbitro del Alianza Lima vs. Universitario: ¿Quién ganó más con él en 2026?

A sus 44 años, el juez nacional tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un partido donde cada decisión será observada al detalle. Palomino llega con una considerable experiencia durante la Liga1 2026, pues ya dirigió 15 compromisos en la actual temporada, mostrando 54 tarjetas amarillas y seis rojas.

Curiosamente, el árbitro ya sabe lo que es dirigir tanto a Universitario como a Alianza Lima este año. Con los cremas estuvo presente en dos encuentros y ambos terminaron con victorias para el conjunto estudiantil, por lo que su registro con el cuadro merengue es perfecto.

Micke Palomino será el árbitro del Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Micke Palomino será el árbitro del Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Micke Palomino dirigiendo a Universitario en 2026

El primer encuentro se disputó en el Torneo Apertura, cuando Universitario recibió a ADT en el Estadio Monumental y logró una victoria por 2-0. Más adelante, Palomino volvió a dirigir un partido de la ‘U’ en el Clausura, esta vez en la visita a FC Cajamarca, donde el equipo crema se impuso por 3-2.

Micke Palomino dirigiendo a Alianza Lima en 2026

Alianza Lima suma también dos antecedentes con el árbitro nacional en la actual campaña, aunque su balance es menos positivo. En el Apertura, Micke Palomino estuvo a cargo del triunfo blanquiazul por 1-0 frente a UTC; en tanto, en el Clausura dirigió el empate 1-1 ante FBC Melgar. Ambos encuentros se jugaron como visitante.

De esta manera, el historial reciente de Palomino con los protagonistas del clásico favorece a Universitario: suma dos triunfos en dos partidos, mientras que Alianza registra una victoria y un empate. Ahora, el árbitro tendrá su primera experiencia en el duelo más importante de la Liga1 y buscará tener una actuación que pase desapercibida en un encuentro marcado por la enorme presión.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Liga 1 confirmó resta de puntos a cuatro clubes del Clausura: así quedó la tabla de posiciones

  2. Ronaldo se rindió en elogios ante figura cercana a Universitario: "Soy muy hincha"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano