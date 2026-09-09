El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes tendrá un ingrediente especial este sábado 12 de septiembre. Micke Israel Palomino Huamaní fue designado como árbitro principal del esperado encuentro en Matute y afrontará por primera vez en su carrera un duelo entre los dos equipos más populares del fútbol peruano.

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Micke Palomino será el árbitro del Alianza Lima vs. Universitario: ¿Quién ganó más con él en 2026?

A sus 44 años, el juez nacional tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un partido donde cada decisión será observada al detalle. Palomino llega con una considerable experiencia durante la Liga1 2026, pues ya dirigió 15 compromisos en la actual temporada, mostrando 54 tarjetas amarillas y seis rojas.

Curiosamente, el árbitro ya sabe lo que es dirigir tanto a Universitario como a Alianza Lima este año. Con los cremas estuvo presente en dos encuentros y ambos terminaron con victorias para el conjunto estudiantil, por lo que su registro con el cuadro merengue es perfecto.

Micke Palomino será el árbitro del Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Micke Palomino dirigiendo a Universitario en 2026

El primer encuentro se disputó en el Torneo Apertura, cuando Universitario recibió a ADT en el Estadio Monumental y logró una victoria por 2-0. Más adelante, Palomino volvió a dirigir un partido de la ‘U’ en el Clausura, esta vez en la visita a FC Cajamarca, donde el equipo crema se impuso por 3-2.

Micke Palomino dirigiendo a Alianza Lima en 2026

Alianza Lima suma también dos antecedentes con el árbitro nacional en la actual campaña, aunque su balance es menos positivo. En el Apertura, Micke Palomino estuvo a cargo del triunfo blanquiazul por 1-0 frente a UTC; en tanto, en el Clausura dirigió el empate 1-1 ante FBC Melgar. Ambos encuentros se jugaron como visitante.

De esta manera, el historial reciente de Palomino con los protagonistas del clásico favorece a Universitario: suma dos triunfos en dos partidos, mientras que Alianza registra una victoria y un empate. Ahora, el árbitro tendrá su primera experiencia en el duelo más importante de la Liga1 y buscará tener una actuación que pase desapercibida en un encuentro marcado por la enorme presión.