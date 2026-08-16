Universitario de Deportes sigue firme en su búsqueda de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, asimismo, su delegación femenina también quiere hacer lo suyo en la Liga Femenina. Es por eso que las Leonas lograron vencer por 2-0 a un fuerte rival desatando la felicidad de toda la hinchada de la escuadra crema.

Universitario ganó 2-0 a duro rival y desató la felicidad a la hinchada crema

Universitario Femenino venció 2-0 a FBC Melgar Femenino por la jornada cinco del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 desde el Estadio Monumental de Ate con dos goles de Pierina Núñez.

Después de una primera parte muy disputada, ambos equipos se fueron al descanso con el marcador en blanco. Sin embargo, al comenzar la segunda mitad, Núñez abrió el marcador y desató la celebración de la afición local. Ya en los minutos finales del encuentro, Pierina Núñez volvió a aparecer en el tanteador para asegurar la victoria Crema.

Universitario ganó 2-0 a Melgar por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina

Cabe destacar que este encuentro se desarrolló en el marco de la celebración por el aniversario de Arequipa; sin embargo, las ‘Dominó’ no consiguieron la victoria, por lo que no pudieron brindar una alegría a sus hinchas.

Con este resultado a favor, Universitario de Deportes ahora se ubica en la tercera posición de la tabla de posiciones del Clausura con 10 puntos y solo a dos de Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes lideran este certamen.

¿Cuál es el próximo partido de Universitario Femenino en el Torneo Clausura de la Liga Femenina?

Universitario Femenino enfrentará a Defensores de Ilucán por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina desde la ciudad de Cutervo. Mientras tanto, Melgar enfrentará a Flamengo FBC.