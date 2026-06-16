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Programación de la Semana 2 de la VNL 2026: partidos de hoy de la Liga de Naciones de Vóley

Conoce la programación de la Semana 2 de la Fase Preliminar VNL 2026. Toma nota de las fechas y horarios de cada partido.

    Diego Medina
    Conoce la programación de la VNL 2026 en su semana 2.
    Conoce la programación de la VNL 2026 en su semana 2. | Foto: VNL
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    La VNL Femenina 2026 continúa este martes 16 de junio con la Semana 2, que se disputará en Ankara, Pasig City y Bangkok, con las 18 selecciones en busca de su clasificación a las finales. La jornada incluye encuentros como Japón ante Serbia e Italia frente a la República Checa.

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    Programación de la Semana 2 de la VNL 2026

    Esta es la programación de partidos de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en su Semana 2:

    MARTES 16 DE JUNIO

    • República Dominicana vs Estados Unidos | 23.00 horas

    MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

    • Canadá vs Países Bajos | 1.00 horas
    • República Checa vs Italia | 3.00 horas
    • Alemania vs China | 4.30 horas
    • Bulgaria vs Polonia | 5.00 horas
    • Japón vs Serbia | 7.00 horas
    • Francia vs Brasil | 8.00 horas
    • Tailandia vs Ucrania | 8.30 horas
    • Turquía vs Bélgica | 11.30 horas

    JUEVES 18 DE JUNIO

    • República Checa vs Estados Unidos | 3.00 horas
    • Ucrania vs Polonia | 5.00 horas
    • Serbia vs Italia | 7.00 horas
    • Bélgica vs Brasil | 8.00 horas
    • Tailandia vs Bulgaria | 8.30 horas
    • Turquía vs Francia | 11.30 horas

    VIERNES 19 DE JUNIO

    • República Dominicana vs Serbia | 3.00 horas
    • Ucrania vs Países Bajos | 5.00 horas
    • Japón vs República Checa | 7.00 horas
    • Francia vs China | 8.00 horas
    • Bulgaria vs Canadá | 8.30 horas
    • Bélgica vs Alemania | 11.30 horas

    SÁBADO 20 DE JUNIO

    • Estados Unidos vs Italia | 3.00 horas
    • Países Bajos vs Polonia | 5.00 horas
    • Japón vs República Dominicana | 7.00 horas
    • China vs Brasil | 8.00 horas
    • Tailandia vs Canadá | 8.30 horas
    • Turquía vs Alemania | 11.30 horas
    • Serbia vs Estados Unidos | 23.00 horas

    DOMINGO 21 DE JUNIO

    • Bulgaria vs Ucrania | 1.00 horas
    • República Checa vs República Dominicana | 3.00 horas
    • Bélgica vs Francia | 4.30 horas
    • Canadá vs Polonia | 5.00 horas
    • Japón vs Italia | 7.00 horas
    • Alemania vs Brasil | 8.00 horas
    • Tailandia vs Países Bajos | 8.30 horas
    • Turquía vs China | 11.30 horas
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    Diego Medina
    AUTOR: Diego Medina

    Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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