- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Argelia
- Francia vs Senegal
- Irak vs Noruega
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
Programación de la Semana 2 de la VNL 2026: partidos de hoy de la Liga de Naciones de Vóley
Conoce la programación de la Semana 2 de la Fase Preliminar VNL 2026. Toma nota de las fechas y horarios de cada partido.
La VNL Femenina 2026 continúa este martes 16 de junio con la Semana 2, que se disputará en Ankara, Pasig City y Bangkok, con las 18 selecciones en busca de su clasificación a las finales. La jornada incluye encuentros como Japón ante Serbia e Italia frente a la República Checa.
PUEDES VER: Universitario dio el golpe y anunció a Aixa Vigil como su gran fichaje: "Por fin estoy en casa"
Programación de la Semana 2 de la VNL 2026
Esta es la programación de partidos de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en su Semana 2:
MARTES 16 DE JUNIO
- República Dominicana vs Estados Unidos | 23.00 horas
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
- Canadá vs Países Bajos | 1.00 horas
- República Checa vs Italia | 3.00 horas
- Alemania vs China | 4.30 horas
- Bulgaria vs Polonia | 5.00 horas
- Japón vs Serbia | 7.00 horas
- Francia vs Brasil | 8.00 horas
- Tailandia vs Ucrania | 8.30 horas
- Turquía vs Bélgica | 11.30 horas
JUEVES 18 DE JUNIO
- República Checa vs Estados Unidos | 3.00 horas
- Ucrania vs Polonia | 5.00 horas
- Serbia vs Italia | 7.00 horas
- Bélgica vs Brasil | 8.00 horas
- Tailandia vs Bulgaria | 8.30 horas
- Turquía vs Francia | 11.30 horas
VIERNES 19 DE JUNIO
- República Dominicana vs Serbia | 3.00 horas
- Ucrania vs Países Bajos | 5.00 horas
- Japón vs República Checa | 7.00 horas
- Francia vs China | 8.00 horas
- Bulgaria vs Canadá | 8.30 horas
- Bélgica vs Alemania | 11.30 horas
SÁBADO 20 DE JUNIO
- Estados Unidos vs Italia | 3.00 horas
- Países Bajos vs Polonia | 5.00 horas
- Japón vs República Dominicana | 7.00 horas
- China vs Brasil | 8.00 horas
- Tailandia vs Canadá | 8.30 horas
- Turquía vs Alemania | 11.30 horas
- Serbia vs Estados Unidos | 23.00 horas
DOMINGO 21 DE JUNIO
- Bulgaria vs Ucrania | 1.00 horas
- República Checa vs República Dominicana | 3.00 horas
- Bélgica vs Francia | 4.30 horas
- Canadá vs Polonia | 5.00 horas
- Japón vs Italia | 7.00 horas
- Alemania vs Brasil | 8.00 horas
- Tailandia vs Países Bajos | 8.30 horas
- Turquía vs China | 11.30 horas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90