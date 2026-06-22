¿A qué hora juega Portugal vs Uzbekistán y dónde ver partido por Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo va por su revancha. Portugal se enfrenta a Uzbekistán, en partido correspondiente al Grupo K del Mundial 2026, en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase del certamen. Conoce horarios, canales y otros detalles de este encuentro de una de las candidatas al título.

¿Cuándo juega Portugal vs. Uzbekistán?

El partido entre Portugal y Uzbekistán se juega este martes 23 de junio por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. El compromiso tendrá lugar en el Estadio de Houston (NRG Stadium).

¿A qué hora juega Portugal vs. Uzbekistán?

Perú, Colombia y Ecuador: 12.00 horas

12.00 horas Chile, Bolivia y Venezuela: 13.00 horas

13.00 horas Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14.00 horas

14.00 horas México: 11.00 horas

11.00 horas Estados Unidos: 13.00 horas (Miami y Nueva York) y 10.00 horas (Los Ángeles)

13.00 horas (Miami y Nueva York) y 10.00 horas (Los Ángeles) Portugal: 18.00 horas

18.00 horas España: 19.00 horas

Portugal vs. Uzbekistán: previa del partido

La presión se siente al máximo en el Grupo K del Mundial 2026. Tras un decepcionante debut, en el que empató 1-1 ante la República Democrática del Congo, Portugal, dirigida por Roberto Martínez, saltará al césped del NRG Stadium de Houston con la obligación de sumar de a tres frente a la debutante Uzbekistán. El foco mediático y las críticas apuntan directamente al ataque luso, que apenas registró un remate al arco en su primer encuentro; sin embargo, este martes el legendario Cristiano Ronaldo tendrá una cita con la historia, ya que está a punto de igualar a Miroslav Klose en el tercer lugar entre los futbolistas con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo.

Por su parte, los Lobos Blancos uzbekos llegan a este histórico segundo compromiso tras caer 3-1 en su estreno ante Colombia, un resultado previsible por el trámite, pero que dejó buenas sensaciones, según el análisis del propio Fabio Cannavaro. Al mando de Timur Kapadze, el combinado asiático sabe que no tiene margen de error si quiere mantener viva la ilusión de avanzar a la siguiente fase, pues una nueva derrota sellaría prácticamente su eliminación del torneo. Todas las miradas en ataque estarán puestas en su capitán y referente, Eldor Shomurodov, encargado de intentar romper el cerrojo defensivo comandado por Rúben Dias.

Cristiano Ronaldo entrenando con Portugal

Este compromiso, que significará el primer enfrentamiento entre ambas naciones en una Copa del Mundo, se disputará en el imponente recinto texano, con capacidad para más de 68.000 espectadores. La mesa está servida para un choque de realidades urgentes: la jerarquía de las estrellas europeas, lideradas por Bruno Fernandes y Bernardo Silva, frente al hambre de gloria de Uzbekistán, dispuesta a dar el golpe más grande de su historia futbolística.