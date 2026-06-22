DT de Portugal rotundo con Cristiano Ronaldo tras rendimiento en el Mundial 2026: "Es un..."

Roberto Martínez salió al frente para respaldar públicamente a Cristiano Ronaldo en medio de las críticas que recibió Portugal tras el empate ante República Democrática del Congo en la Copa del Mundo 2026. El seleccionador portugués destacó el liderazgo del delantero y aseguró que continúa siendo una pieza fundamental dentro del grupo.

Roberto Martínez, técnico de Portugal, dio rotundo comentario sobre Cristiano Ronaldo tras rendimiento en el Mundial 2026

El técnico español resaltó la actitud y compromiso del capitán luso señalando que su trayectoria y experiencia lo convierten en un referente para las nuevas generaciones. "Cristiano es un ejemplo dentro y fuera del campo. Lleva más de dos décadas representando a Portugal y mantiene intactas sus ganas de competir, mejorar y aportar al equipo. Su influencia en el vestuario es enorme", manifestó.

Cristiano Ronaldo desea vencer con Portugal a Uzbekistán en el Mundial 2026

Martínez también se refirió al entorno que rodea permanentemente a la selección portuguesa y aseguró que el plantel está acostumbrado a convivir con la presión mediática. "Desde que llegué a Portugal siempre ha existido ruido alrededor del equipo. Sin embargo, hemos demostrado madurez, responsabilidad y capacidad para mantenernos enfocados en nuestros objetivos. En una Copa del Mundo es normal que haya debate y opiniones constantes", explicó.

Respecto al empate frente a RD Congo, Roberto Martínez reconoció que el resultado dejó sensaciones negativas, aunque destacó el trabajo posterior para corregir errores. "Analizamos el partido con mucha profundidad. Identificamos los aspectos positivos, los errores que cometimos y las razones por las que no fuimos efectivos en los últimos metros. Dejamos atrás la frustración porque ahora debemos concentrarnos en lo que viene", indicó.

El próximo partido de Cristiano Ronaldo junto a la selección de Portugal en el Mundial 2026

Portugal afrontará sus próximos compromisos con la necesidad de recuperar terreno en el torneo, mientras Cristiano Ronaldo seguirá siendo uno de los focos principales de atención. Por eso, la selección lusa se enfrentará a Uzbekistán el martes 23 de junio a las 12.00 p. m. en el Estadio Houston, Estados Unidos.