0
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

DT de Portugal rotundo con Cristiano Ronaldo tras rendimiento en el Mundial 2026: "Es un..."

Roberto Martínez, técnico de la selección de Portugal, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre Cristiano Ronaldo tras su rendimiento en el Mundial 2026.

Luis Blancas
Roberto Martínez, técnico de Portugal, dio rotundo comentario sobre Cristiano Ronaldo tras rendimiento en el Mundial 2026
Roberto Martínez, técnico de Portugal, dio rotundo comentario sobre Cristiano Ronaldo tras rendimiento en el Mundial 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Roberto Martínez salió al frente para respaldar públicamente a Cristiano Ronaldo en medio de las críticas que recibió Portugal tras el empate ante República Democrática del Congo en la Copa del Mundo 2026. El seleccionador portugués destacó el liderazgo del delantero y aseguró que continúa siendo una pieza fundamental dentro del grupo.

Lionel Messi dio fuerte comentario tras ser el máximo goleador de las Copas del Mundo con Argentina en el Mundial 2026

PUEDES VER: Lionel Messi rotundo tras ser el máximo goleador de los mundiales con Argentina: "Es..."

Roberto Martínez, técnico de Portugal, dio rotundo comentario sobre Cristiano Ronaldo tras rendimiento en el Mundial 2026

El técnico español resaltó la actitud y compromiso del capitán luso señalando que su trayectoria y experiencia lo convierten en un referente para las nuevas generaciones. "Cristiano es un ejemplo dentro y fuera del campo. Lleva más de dos décadas representando a Portugal y mantiene intactas sus ganas de competir, mejorar y aportar al equipo. Su influencia en el vestuario es enorme", manifestó.

Cristiano Ronaldo desea vencer con Portugal a Uzbekistán en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo desea vencer con Portugal a Uzbekistán en el Mundial 2026

Martínez también se refirió al entorno que rodea permanentemente a la selección portuguesa y aseguró que el plantel está acostumbrado a convivir con la presión mediática. "Desde que llegué a Portugal siempre ha existido ruido alrededor del equipo. Sin embargo, hemos demostrado madurez, responsabilidad y capacidad para mantenernos enfocados en nuestros objetivos. En una Copa del Mundo es normal que haya debate y opiniones constantes", explicó.

Respecto al empate frente a RD Congo, Roberto Martínez reconoció que el resultado dejó sensaciones negativas, aunque destacó el trabajo posterior para corregir errores. "Analizamos el partido con mucha profundidad. Identificamos los aspectos positivos, los errores que cometimos y las razones por las que no fuimos efectivos en los últimos metros. Dejamos atrás la frustración porque ahora debemos concentrarnos en lo que viene", indicó.

El próximo partido de Cristiano Ronaldo junto a la selección de Portugal en el Mundial 2026

Portugal afrontará sus próximos compromisos con la necesidad de recuperar terreno en el torneo, mientras Cristiano Ronaldo seguirá siendo uno de los focos principales de atención. Por eso, la selección lusa se enfrentará a Uzbekistán el martes 23 de junio a las 12.00 p. m. en el Estadio Houston, Estados Unidos.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de goleadores del Mundial 2026: así va la carrera con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland

  2. ¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en los mundiales tras el Francia vs Irak y a cuántos está de Lionel Messi?

  3. Francia goleó 3-0 a Irak con un doblete de Mbappé y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano