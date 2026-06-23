Alineaciones de Portugal vs Uzbekistán con Cristiano Ronaldo: formaciones de hoy por el Mundial 2026

Solo es cuestión de horas para el encuentro entre Portugal y Uzbekistán por la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo acapara todas las miradas para este duelo, pues su escuadra lusa no logró iniciar con pie derecho el certamen de la FIFA y necesita levantar cabeza a toda costa. Revisa las alineaciones confirmadas de estos vibrantes 90 minutos en el Estadio Houston.

Alineación de Portugal vs Uzbekistán

Este es el once que alista Roberto Martínez para el choque de los lusos en el Mundial 2026: Diogo Costa, João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo desea vencer con Portugal a Uzbekistán en el Mundial 2026.

La selección de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, saltará al césped del Estadio Houston con una sólida formación 4-2-3-1, enfocada en dominar la posesión desde el pitazo inicial. Bajo los tres palos se ubicará Diogo Costa, respaldado por una línea defensiva integrada por João Cancelo, Rúben Dias, Tomás Araújo (o Renato Veiga) y Nuno Mendes. La medular estará bajo la batuta de Vitinha y João Neves, con libertad para el tridente ofensivo compuesto por Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Pedro Neto, que se encargará de asistir a su máxima referencia en el área, Cristiano Ronaldo.

Alineación de Uzbekistán vs Portugal

Así formará el elenco asiático para el choque de la Copa del Mundo: Utkir Yusupov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Bekhruz Karimov, Farrukh Sayfiev, Abdulla Abdullaev, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Odildzhon Khamrobekov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.

Uzbekistán viene de perder ante Colombia. Foto: AFP.

Por su parte, Uzbekistán, bajo las órdenes del estratega italiano Fabio Cannavaro, opondrá resistencia con un dibujo táctico 3-4-2-1 muy compacto que priorizará el orden defensivo y las transiciones rápidas. El guardameta Utkir Yusupov liderará la zaga junto a Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev y Jakhongir Urozov como centrales. El centro del campo estará conformado por Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov y Sherzod Nasulloev, como nexo para que las joyas Abbosbek Fayzullayev y Oston Urunov generen peligro en tres cuartos de cancha por detrás del delantero referente, Eldor Shomurodov.