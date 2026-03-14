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Lisandro Alzugaray hizo fuerte revelación pese a victoria sobre UTC: "Nos dolió..."

Lisandro Alzugaray, jugador de Universitario, sorprendió con declaraciones pese al triunfo sobre UTC por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Lisandro Alzugaray hizo fuerte revelación.
Lisandro Alzugaray hizo fuerte revelación.
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Universitario de Deportes derrotó 2-0 a UTC en un partido que lo sufrió de más en el Estadio Monumental de Ate. Tras el triunfo en la Liga 1 2026, Lisandro Alzugaray decidió brindar fuerte declaracione a las cámaras de L1 MAX, sorprendiendo a todos los hinchas merengues que se encontraban festejando los tres puntos.

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Los cremas vencieron y se aproximan a la cima del Torneo Apertura, misma que actualmente les pertenece a Los Chankas y Alianza Lima. Sin embargo, la semana pasada perdieron en Andahuaylas y exactamente sobre tal caída se refirió el argentino que milita en la ‘U’.

Lisandro Alzugaray habló sobre Universitario

Entrenamos todos los partidos para ganar. Nos dolió la derrota la semana pasada, ante un rival muy difícil y complicado. Se va mejorando cada vez que pasan los partidos”, indicó Lisandro Alzugaray.

Contento porque el equipo mostró otra cara. Tuvimos muchas situaciones pero no la supimos aprovechar. Rescato la entrega del equipo y gracias a Dios los tres puntos quedaron en casa”, añadió el futbolista de Universitario de Deportes para las cámaras de L1 MAX.

Finalmente, el delantero argentino resaltó que buscarán mejorar de la mano de Javier Rabanal para seguir ganando cada compromiso, pero sobre todo obtener puntos en condición de visitante.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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