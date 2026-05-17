Nicola Porcella y Rafael Cardozo sorprenden con 'GOAT GAME' pensando en el Mundial 2026

Nicola Porcella y Rafael Cardozo ingresan al mundo empresarial con el lanzamiento de la plataforma digital 'GOAT GAME', a puertas del Mundial de Fútbol 2026, que permitirá a los fanáticos del deporte rey competir con sus pronósticos y optar a diferentes premios.

Los exchicos reality incursionan en los negocios con una nueva plataforma de gaming centrada en el fútbol.

Nicola Porcella y Rafael Cardozo ya viven la fiebre del Mundial 2026

“Estoy feliz de poder hacer realidad este proyecto junto a mi hermano Rafael y de ingresar al mundo del fútbol con una propuesta interesante para todos los que amamos este deporte. 'GOAT GAME' no se trata de apuestas, sino de una plataforma gaming donde todos podrán demostrar cuánto saben de fútbol, competir con sus pronósticos y ganar muchos premios”, comentó Nicola Porcella.

El Mundial de Fútbol 2026 comenzará el 11 de junio y contará con 104 partidos, que se disputarán en sedes de México, Estados Unidos y Canadá. Serán cinco semanas en las que la atención global se centrará en la competencia, y la plataforma busca sumarse a esa expectativa.

Por su parte, Rafael Cardozo señaló que los usuarios podrán acceder a diversos premios que van desde dinero en efectivo hasta artículos exclusivos.

“La fiebre por el Mundial ya se inició en 'GOAT GAME' y nadie puede quedarse afuera. Hay premios que van desde dinero en efectivo, celulares, relojes INVICTA, gift cards de Chili's, beneficios de estaciones AVA y muchos más”, enfatizó.