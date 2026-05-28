Universitario venció 1-0 a su rival en torneo internacional y desata la algarabía en su hinchada

Universitario de Deportes sabe que tiene la obligación de responder a la exigencia de su hinchada, que demanda competir por todos los títulos posibles desde la Liga 1, Copa de la Liga, Copa Libertadores y en cada una de las competencias que disputa. En esa línea, la hinchada celebró el triunfo de su equipo por 1-0 ante su rival de turno.

Universitario venció 1-0 a su rival en torneo internacional

En esta oportunidad, nos referimos a la categoría 2009 de Universitario, que estaba obligada a imponerse en su debut internacional y logró cumplir el objetivo tras vencer por 1-0 a LDU de Quito en su estreno en la CSNA International Cup.

El conjunto crema integra el Grupo B del torneo junto a LDU de Quito, CS Norte América y Atlético FC. En la primera jornada, los merengues protagonizaron un duelo muy disputado ante los ‘Albos’, aunque terminaron quedándose con el triunfo gracias a la anotación del juvenil Eystin Córdova.

Así fue el gol de Eystin Córdova en el triunfo de Universitario

Con esta victoria, Universitario arrancó con el pie derecho su participación en el campeonato y apunta a seguir sumando triunfos para avanzar de ronda. Cabe señalar que la CSNA International Cup tiene como principal objetivo potenciar el crecimiento y el desarrollo de las divisiones menores de los clubes participantes.

Tabla de posiciones del Grupo B de la CSNA International Cup

Además, con estos tres puntos, la 'U' logra escalar por lo menos hasta el segundo lugar de la tabla, ya que en el otro partido del Grupo B, CS Norte América venció por 2-1 a Atlético FC.