Universitario lo dejó ir gratis y ahora recibe elogios por su rendimiento en Liga 1: "Salvador"

Universitario de Deportes no ha mostrado su mejor nivel en la temporada, quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura 2026 y fue eliminado de la Copa Libertadores. Esto ha generado que los hinchas exijan refuerzos para el segundo tramo del año. En ese contexto, uno de los futbolistas que dejó libre el club viene siendo destacado por su notable desempeño en la Liga 1.

Universitario lo dejó ir gratis y ahora recibe elogios por su rendimiento en Liga 1

Uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Universitario es Patrick Zubczuk, quien dejó huella defendiendo el arco crema, aunque ahora también destaca en las filas de Deportivo Garcilaso.

De hecho, el golero nacional tuvo una importante actuación en el último partido de su club ante Comerciantes Unidos, motivo por el que fue elogiado por la cuenta oficial de la Liga 1 al ser elegido como el arquero de la fecha 16 del Torneo Apertura.

Patrick Zubczuk fue elegido como el mejor portero de la Fecha 16 del Torneo Apertura

“¡El salvador del 'Rico Garci'! Patrick Zubczuk, de Deportivo Garcilaso, es nuestro arquero de la Fecha 16", fue el mensaje que compartió la competición en sus redes sociales y estuvo acompañado de una gráfica con las estadísticas del jugador, donde destacan sus nueve atajadas.

De esta forma, Zubczuk sigue demostrando un gran nivel tras su salida de Universitario, se consagra como uno de los mejores arqueros del campeonato y se perfila para seguir siendo figura en las filas del cuadro imperial.

¿Cómo le fue a Patrick Zubczuk en Universitario?

Patrick Zubczuk inició su carrera deportiva en las filas de las divisiones menores de Universitario, donde permaneció hasta su ascenso al primer equipo en 2016. Sin embargo, su irrupción en la 'U' no llegó hasta 2018, cuando empezó a tener regularidad. En sus registros, logró atajar 32 partidos y dejó su arco invicto en 10 oportunidades.