Paolo Guerrero confesó que futbolista convocado a Perú es de Alianza Lima: "De corazón"

Mano Menezes realizó su convocatoria oficial a la selección peruana para los amistosos ante España y Haití por la fecha FIFA de junio. En medio de ello, Paolo Guerrero, figura histórica de la Bicolor, reveló que en la lista hay un futbolista que es hincha de Alianza Lima, además de los que juegan actualmente en el club: estamos hablando de Bassco Soyer.

Paolo Guerrero reveló que futbolista convocado a la selección peruana es hincha de Alianza Lima

En conversación con L1 Radio, Guerrero fue consultado sobre los convocados de Alianza Perú, ya que, debido a su gran rendimiento y a que salieron campeones del Torneo Apertura, fueron incluidos en la nómina.

Para el delantero íntimo, es una felicidad aún mayor que algunos de sus compañeros representen a la selección peruana, sobre todo por la convocatoria de Bassco Soyer, jugador de la cantera aliancista, quien viene destacando en Portugal.

Paolo Guerrero reveló que Bassco Soyer es hincha acérrimo de Alianza Lima

Paolo Guerrero declaró que la convocatoria de Sonne a la selección peruana, bajo la dirección técnica de Mano Menezes, es una muy buena decisión, ya que cuenta con el nivel para ganarse un puesto en la alineación titular.

"De Alianza está Duarte, Marco Huamán, Renzo Garcés y Jairo Vélez. Otro aliancista que está es Bassco Soyer también, me da mucha felicidad que esté porque es un aliancista de corazón. Va a tener la oportunidad de estar ahora con la selección", afirmó.

"Habló con él de vez en cuando y ahora va a tener la oportunidad de demostrar y acentarse, que pueda demostrar su nivel que tiene en Portugal para que llegue a estar en las próximas convocatorias con el fin que represente a la selección”, continuó.

Paolo Guerrero sobre los convocados a la selección peruana

Paolo Guerrero les deseó lo mejor a todos sus compañeros de la selección peruana, ya que son el inicio de un gran proyecto rumbo a la clasificación al Mundial 2030. "Con respecto a mis compañeros, que les vaya de la mejor manera, a toda la selección en general. Yo creo que viene bien esta reestructuración. Hay que hacer fuerzas para que nos vaya bien en estos dos partidos y creo que Mano Menezes ha llegado recién, va conociendo al grupo, jugadores, es un proceso que nos va a costar un poco y como peruano voy a hacer fuerzas", finalizó.