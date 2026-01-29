Corredor Rosado iniciará operaciones a fines de marzo de 2026: unirá Lima y Callao en minutos

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que a fines de marzo de 2026 se implementarán las primeras rutas del Corredor Rosado en el Callao. Las avenidas Tomás Valle, Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña tendrán carriles exclusivos para los buses, que fortalecerán la integración del transporte urbano en la capital.

Este nuevo servicio, impulsado por la ATU contará con buses de alta capacidad, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje, mejorar la movilidad y ofrecer una alternativa moderna, segura y eficiente para miles de usuarios que se desplazan diariamente entre ambos puntos de la capital.

Corredor Rosado beneficiaría a miles de usuarios que se desplazan diariamente entre ambos puntos.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, informó que en marzo comenzará la operación de los dos primeros corredores rosados. Entre abril y junio, se pondrá en funcionamiento el tercer corredor, mientras que durante el segundo semestre se avanzará con la implementación de dos nuevos corredores.

La implementación del Corredor Rosado permitirá que los usuarios accedan de manera accesible a diversos puntos como el Mercado Central del Callao, Hospital Daniel A. Carrión, Hospital Sabogal, Mallplaza Bellavista, Hospital Negreiros, Mercado Santa Rosa, Plaza Lima Norte, entre otros.

El proyecto del Corredor Rosado forma parte del Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao.

Asimismo, David Hernández destacó la importancia de este nuevo servicio de transporte público. "La implementación de estos corredores rosados facilitará el traslado más rápido de bomberos, ambulancias y policías que se dirijan a atender alguna emergencia",agregó durante la reunión técnica entre la ATU y la Municipalidad Provincial del Callao.