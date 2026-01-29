0
¡LO ÚLTIMO!
Mano Menezes fue presentado como el DT de Perú

Corredor Rosado iniciará operaciones a fines de marzo de 2026: unirá Lima y Callao en minutos

La ATU implementará el Corredor Rosado a fines de marzo de 2026, buscando ordenar el transporte público, reducir el tiempo de viaje y mejorar la movilidad.

Angie De La Cruz
El Corredor Rosado tiene previsto iniciar operaciones a fines de marzo de 2026 y conectará Lima con el Callao.
El Corredor Rosado tiene previsto iniciar operaciones a fines de marzo de 2026 y conectará Lima con el Callao. | Composición: Líbero/ ATU
COMPARTIR

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que a fines de marzo de 2026 se implementarán las primeras rutas del Corredor Rosado en el Callao. Las avenidas Tomás Valle, Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña tendrán carriles exclusivos para los buses, que fortalecerán la integración del transporte urbano en la capital.

Accede al enlace de la ONPE para consultar dónde te toca votar para las Elecciones 2026.

PUEDES VER: ONPE: ¿Dónde me toca votar para las Elecciones Generales 2026? Accede al LINK oficial

Este nuevo servicio, impulsado por la ATU contará con buses de alta capacidad, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje, mejorar la movilidad y ofrecer una alternativa moderna, segura y eficiente para miles de usuarios que se desplazan diariamente entre ambos puntos de la capital.

Corredor Rosado

Corredor Rosado beneficiaría a miles de usuarios que se desplazan diariamente entre ambos puntos.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, informó que en marzo comenzará la operación de los dos primeros corredores rosados. Entre abril y junio, se pondrá en funcionamiento el tercer corredor, mientras que durante el segundo semestre se avanzará con la implementación de dos nuevos corredores.

La implementación del Corredor Rosado permitirá que los usuarios accedan de manera accesible a diversos puntos como el Mercado Central del Callao, Hospital Daniel A. Carrión, Hospital Sabogal, Mallplaza Bellavista, Hospital Negreiros, Mercado Santa Rosa, Plaza Lima Norte, entre otros.

Corredor Rosado

El proyecto del Corredor Rosado forma parte del Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao.

Asimismo, David Hernández destacó la importancia de este nuevo servicio de transporte público. "La implementación de estos corredores rosados facilitará el traslado más rápido de bomberos, ambulancias y policías que se dirijan a atender alguna emergencia",agregó durante la reunión técnica entre la ATU y la Municipalidad Provincial del Callao.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima avanza importante obra que une Lima Norte con el Callao: vecinos tendrán nuevas pistas y veredas

  2. Nuevo sueldo docente 2026: revisa los montos oficiales de la escala magisterial para este año

  3. Corte de agua HOY 29 de enero: distritos no tendrán servicio por hasta 12 horas consecutivas

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano