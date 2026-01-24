0
EN VIVO
Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

ATU confirma que tendrá renovaciones en 82 paraderos de corredores abarcando 5 distritos

La ATU ha anunciado que ahora los ciudadanos que usan a menudo el transporte público, podrán aprovechar la nueva infraestructura de 82 paraderos.

Daniela Alvarado
82 paraderos serán renovados gracias a la ATU
82 paraderos serán renovados gracias a la ATU | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se encargará de mejorar la calidad del servicio de los ciudadanos que a diario utilizan los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado. A partir de abril 2026, se ejecutarán algunos cambios en busca de optimizaciones en las zonas.

La Municipalidad de Lima realiza importantes obras en San Martín de Porres.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima avanza con dos grandes obras en Lima Norte: vecinos contarán con nuevas pistas y veredas

Serán 82 paraderos los que recibirán reajustes en sus infraestructuras, y estos se encuentran ubicados en los distritos como San Juan de Lurigancho, Rímac, La Perla, Bellavista y San Miguel, por lo tanto los vecinos en estas comunas podrán verse beneficiados con la novedad.

De acuerdo a lo mencionado por David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, los trabajos de mejora terminarán en julio de 2026, lo cual reafirma que el plazo máximo que durarán las intervenciones será de 130 días calendario posteriores a la firma del contrato.

¿Qué mejoras habrá en estos 82 paraderos, según la ATU?

En este proyecto se incluirá nueva señalética vertical y horizontal, pavimento con color diferenciado en el área del paradero, huellas y baldosas podotáctiles, placas en Braille, así como paneles solares, coberturas metálicas, tótems con energía híbrida o solar con información accesible.

Paraderos intervenidos por la ATU

Las mejoras llegarán hasta los concurridos paraderos del Óvalo La Perla y Faucett del corredor Rojo. De igual manera, los paraderos Leoncio Prado y Prolongación Tacna del corredor Azul, y el paradero Mercado de Flores del corredor Morado, ubicado en una zona bastante popular.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional

  2. Distritos de Lima no tendrán agua este sábado 24 de enero: Sedapal confirma zonas y horarios

  3. Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano