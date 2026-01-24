ATU confirma que tendrá renovaciones en 82 paraderos de corredores abarcando 5 distritos

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se encargará de mejorar la calidad del servicio de los ciudadanos que a diario utilizan los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado. A partir de abril 2026, se ejecutarán algunos cambios en busca de optimizaciones en las zonas.

Serán 82 paraderos los que recibirán reajustes en sus infraestructuras, y estos se encuentran ubicados en los distritos como San Juan de Lurigancho, Rímac, La Perla, Bellavista y San Miguel, por lo tanto los vecinos en estas comunas podrán verse beneficiados con la novedad.

De acuerdo a lo mencionado por David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, los trabajos de mejora terminarán en julio de 2026, lo cual reafirma que el plazo máximo que durarán las intervenciones será de 130 días calendario posteriores a la firma del contrato.

¿Qué mejoras habrá en estos 82 paraderos, según la ATU?

En este proyecto se incluirá nueva señalética vertical y horizontal, pavimento con color diferenciado en el área del paradero, huellas y baldosas podotáctiles, placas en Braille, así como paneles solares, coberturas metálicas, tótems con energía híbrida o solar con información accesible.

Paraderos intervenidos por la ATU

Las mejoras llegarán hasta los concurridos paraderos del Óvalo La Perla y Faucett del corredor Rojo. De igual manera, los paraderos Leoncio Prado y Prolongación Tacna del corredor Azul, y el paradero Mercado de Flores del corredor Morado, ubicado en una zona bastante popular.